Suzano nimmt mit Eucafluff am 40-jährigen Firmenjubiläum von Ontex teil

Sao Paulo (ots/PRNewswire) - Vertreter von Suzano nahmen am 25. April am Ontex Partner Day teil, der im Steigenberger Wiltcher Hotel in Brüssel, Belgien, stattfand. Auf diesem Treffen wurde die Partnerschaft mit dem Unternehmen offiziell besiegelt, und gleichzeitig wurden den anwesenden Geschäftspartnern die wesentlichen Unterscheidungsmerkmale von Eucafluff präsentiert. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stand die Voranbringung von Innovation auf dem Markt und die Förderung von Diskussionen über zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten. Bei dem Treffen zum Anlass des 40-jährigen Firmenjubiläums kamen die größten Lieferanten von Ontex sowie eine Reihe von Kunden zusammen. Ontex ist einer der fünf größten internationalen Hersteller von Lösungen für Körperpflegeprodukte in den Bereichen Baby-, Damen- und Erwachsenenhygiene.

Unternehmen feiern Partnerschaft zur Förderung von Innovation bei Körperpflegeprodukten

Eucafluff ist die erste gebleichte, weltweit verkaufte Kraftzellstoff-Flockenmasse auf Eukalyptusbasis und wird in Hygieneprodukten wie Windeln und Monatsbinden verwendet. Nach 11 Jahren Forschung in Zusammenarbeit mit der Konsumgüterindustrie hat Suzano ein Produktergebnis erreicht, das den Enderzeugnissen eine höhere Flexibilität, Weichheit und Diskretion verleiht und das Potenzial für Flüssigkeitsaufnahme und -rückhaltung erhöht. Das Produkt wird ständig verbessert, um noch mehr Möglichkeiten für die Anwendung zu schaffen und die Enderzeugnissen innovativer und einzigartiger zu machen.

Laut Dominique Tytgat, Vice-President für Direct Spend bei Ontex, verleihen die Eigenschaften von Eucafluff Endprodukten wie Inkontinenzwindeln wesentliche Unterscheidungsmerkmale sowie umweltrelevante Vorteile, die mit der Strategie von Ontex im Einklang stehen. "Wir bauen eine strategische Partnerschaft mit Suzano auf und setzen Eucafluff bereits in den in Frankreich, Italien, Brasilien und Mexiko hergestellten Baby- und Inkontinenzprodukten ein."

Informationen zu Suzano

Suzano, das aus der Fusion von Suzano Pulp & Paper und Fibria hervorgegangene Unternehmen, hat sich zum Ziel gesetzt, einen globalen Maßstab für die nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen zu setzen. Als weltweit führender Hersteller von Eukalyptuszellstoff und einer der größten Papierhersteller Lateinamerikas exportiert Suzano in mehr als 80 Länder und trägt mit seinen Produkten zum Leben von über zwei Milliarden Menschen bei. Das Unternehmen wendet die höchsten Standards der Corporate Governance an den Börsen an, an denen seine Aktien gehandelt werden, nämlich die B3 in Brasilien und die NYSE in den USA.

