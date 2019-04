GrazMuseum eröffnet Ausstellung über Grazer "Gruabn"

Das Kultstadion des SK Sturm Graz, das in die Mytehn der Fußballgeschichte einging.

Graz (OTS) - Die 1919 eröffnete Spielstätte des SK Sturm am Grazer Jakominigürtel ging als „Gruabn“ in die Mythen des österreichischen Fußballs ein. Dicht an dicht drängte sich das Publikum auf den Stehtribünen und in den Fenstern der angrenzenden Wohnbauten. Das Stadion blieb, mit Unterbrechungen, bis 1997 die Heimat von Sturm, als der Verein in das neu errichtete Arnold-Schwarzenegger-Stadion (die heutige Merkur-Arena) übersiedelte. Trotz moderner Technik, Komfort und Sicherheit denken Sturmfans mit Wehmut an die alte Spielstätte zurück. Die Ausstellung zeigt Erinnerungen, Reliquien sowie Fotografien von Foto Fischer und kann bis 23. Juni bei freiem Eintritt besucht werden.



Rückfragen & Kontakt:

Martina Pock

GrazMuseum

0316 872 7616

martina.pock @ stadt.graz.at