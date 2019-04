ORF 1 – echt. meins.

Start des neuen Markenauftritts am 26. April 2019

Beste Unterhaltung, packende Sportevents, unabhängige Information und hochwertige Fiction – all das ist ORF 1! Um diesem Vollprogramm noch besser Ausdruck zu verleihen, präsentiert sich ORF 1 ab Freitag, dem 26. April, um 18.00 Uhr mit einer komplett neuen Channel Identity. Im Rahmen einer europaweiten Ausschreibung wurden die Agenturen Bleed und PARTLHEWSON mit der Entwicklung und Umsetzung der Channel Identity beauftragt. Bleed zeichnet dabei für die Entwicklung und PARTLHEWSON für die Anwendung der weiterführenden Kampagne verantwortlich.

ORF-1-Channelmanagerin Mag. Lisa Totzauer: „Was macht ORF 1 aus? Wir bieten ein unverwechselbares Programmangebot, sind mutig und innovativ, und wir bauen den Sender Schritt für Schritt um. Was liegt also näher, als nach diesen Schritten im Inneren auch ein Zeichen nach außen zu setzen. Mit der neuen Channel Identity geben wir ein buntes, starkes Lebenszeichen. ORF 1 ist ein moderner und verlässlicher Vollkanal, der uns durch unser Leben begleitet und sich ständig weiterentwickelt. Ich freue mich, heute die neue 1 zu hissen.“

ORF-Art-Director Michael Hajek: „Der Initiative von Channelmanagerin Lisa Totzauer ist es zu verdanken, dass wieder einmal die Fenster geöffnet wurden, um ORF 1 stilistisch durchzulüften. Die ORF-Designabteilung leistet Großartiges. Damit das so bleibt, hat sich der ORF entschieden, erfrischende Inputs von außen ,hereinzuholen‘. Nach einem längeren Auswahlverfahren hat sich die Jury für die Bietergemeinschaft Bleed und PARTLHEWSON entschieden. Die einfache aber originelle neue Logo-Animation ist zeitgemäß ohne 3D-Effekthascherei. Die sogenannte ,Snake‘ eröffnet eine Vielzahl von Key- und Layer-Variationen für einen homogenen Audience-Flow. Neue Color-Codes strukturieren das Programm, sie signalisieren Leichtigkeit und Vitalität, ohne billig zu wirken. Die neue ORF-1-Typografie ist sachlich, lesbar und hat Charakter. Das neue Design-Package ist erfrischend anders, ohne edgy zu sein. Der neue ORF-1-Look verkörpert im wahrsten Sinne des Wortes die Zielsetzung des Senders für die kommenden Jahre – was will man mehr?“

ORF-Marketing- und Kommunikationschef Mag. Martin Biedermann: „Das neue Design und die neue Channel Identity von ORF 1 sind Ergebnis der schärferen Positionierung und ein Markenversprechen für die Zukunft. Selbstbewusst, klar und modern. Das prägnante neue Logo schafft für ORF 1 auch abseits des Screens, von Print bis Event-Branding, eine starke Präsenz und Wiedererkennbarkeit. Der adaptive Claim in seinen vielseitigen Anwendungsformen – von ,echt. anders‘ bis ,echt. daheim‘ – ermöglicht auf innovative Art die Kommunikation der verschiedenen Kernwerte der Marke.“

ORF-1-Programmplaner Roman Rinner: „Mit dem neuen On-Air-Design und dem neuen Logo macht ORF 1 optisch einen markanten Schritt in die Zukunft. ORF 1 hat damit eine Channel Identity bekommen, die sich klar von den anderen Sendern der Flotte wie auch den großen Playern im linearen TV unterscheidet. Es ist modern und für lineares TV im deutschsprachigen Raum neuartig und damit in jeder Hinsicht State of the Art. Und es gibt uns die Möglichkeit, auf zwei auf den ersten Blick widersprüchliche Bedürfnisse der Zuseherinnen und Zuseher einzugehen: Verlässlichkeit und Abwechslung. Durch das neue Farbsystem können wir mit der Programmpromotion Struktur schaffen und gleichzeitig die Buntheit und Vielfalt unseres Programms abbilden. Gleichzeitig bietet es aber auch die Möglichkeit, in der Zukunft durch Adaptionen flexibel auf neue Bedürfnisse zu reagieren.“

Ziel – Herausforderung – Prozess

Das Ziel war es, den Look von ORF 1 dem unverwechselbaren Programmangebot von ORF 1 anzupassen. Das neue Design von ORF 1 bildet nicht nur optisch die neue Klammer des Vollprogramms, sondern soll darüber hinaus den Zuschauerinnen und Zuschauern eine bessere Orientierung innerhalb des Programms bieten und somit die Verlässlichkeit des Angebots unterstreichen.

Die größte Herausforderung für das ORF-1-Design liegt in der Vielfalt des Programms. Das gilt für die Gestaltung einzelner Programme ebenso wie für das Channel-Design. Der neue Look spiegelt genau diese Vielfalt wider und bietet Orientierung: Unterschiedliche Farben machen das umfangreiche Programmangebot sichtbar und liefern ein Wiedererkennungsmerkmal. Die Animation und Platzierung des Logos vereinen die unterschiedlichsten Zugänge.

Design, Inhalt und Strategie wurden gleichzeitig und aufeinander abgestimmt entwickelt. So entsteht in ORF 1 Schritt für Schritt visuell und inhaltlich ein in sich stimmiger, moderner Vollkanal für Österreich.

ORF 1 – Wofür steht die neue Channel Identity?

Die Agenturen Bleed und PARTLHEWSON haben gemeinsam mit ORF 1 die Ziele und Bedürfnisse der Marke und der Zuseherinnen und Zuseher ausgearbeitet. Bleed hat auf diesen Ergebnissen basierend die neue Channel Identity entwickelt. Das oberste Ziel war dabei, dem Publikum emotionale Bindung und die nötige Orientierung innerhalb des Programms zu bieten. In der Umsetzung wurden Begriffe wie Mut, Vielseitigkeit, Klarheit und Zeitgeist zu wichtigen Keywords.

Mut: Einer der Kernwerte der neuen Identity ist Mut. Mut zur Offenheit, Mut zur Innovation, Mut zur Reduktion. Die Ziffer 1 greift diese Stärke auf und steht im Mittelpunkt der Identität. Sie ist geradlinig, klar und direkt. Sie vereint moderne Gestaltung mit zeitlosem Design. Die Konstruktion basiert auf einer architektonischen Denkweise: Sie besteht aus vier einfachen, übereinander gestapelten Quadraten. Dadurch entsteht eine starke und eigenständige Form. Durch die signifikante Form kann das Brand Visual flexibel bespielt werden und so zur Orientierung beitragen.

Vielseitigkeit: Das klare Branding der unterschiedlichen Genres (Serie, Film, Sport, Information usw.) ermöglicht es den Zuschauerinnen und Zuschauern, sich leicht im Programm zurechtzufinden. Das lebendige Farbkonzept wird von dem Claim unterstützt und ist beliebig erweiterbar.

Klarheit: Das On-Air-Design der Identität basiert auf einem umfassenden Motion-Konzept. Die Aufwärtsbewegung in der Animation steht für eine offene und moderne Haltung des Senders. Durch das reduzierte Design wirkt die Identity klar und frisch. Bleed hat eine eigene Schriftfamilie für ORF 1 entwickelt, die für Screen und Print optimiert wurde und den Charakter des Senders stärkt.

Zeitgeist: Das On-Air-Design hat sich auch an modernem Media-Browsing orientiert. Die klassische Scroll-Bewegung, die jede/r vom Mobiltelefon kennt, kommt im Packaging der Trailerelemente vor. Dadurch hat die Identität einen zeitgemäßen Charakter.

echt. meins. Der Claim

ORF 1 begleitet seit Jahrzehnten die Österreicherinnen und Österreicher. Kaum eine Marke in Österreich ist vielseitiger als ORF 1. Umso schwieriger die Aufgabe eines Claims. Schließlich gilt es, alle Aspekte der Markenpersönlichkeit zu transportieren. Die Agentur PARTLHEWSON hat mit echt. meins. einen Claim entwickelt, bei dem der Aspekt der emotionalen Nähe und des Live-Feelings stark verankert ist.

Darüber hinaus helfen weiterführende Genre-Claims den Zuschauerinnen und Zuschauern bei der Orientierung und Wiedererkennung des vielfältigen ORF-1-Programms:

echt. daheim.

echt. schlagfertig.

echt. fesselnd.

echt. anders.

echt. lustig.

echt. filmreif.

echt. großes Kino.

echt. großartig.

Die Agenturen: Bleed und PARTLHEWSON

Aus den Einreichungen wurden von einer mit internen und externen Expertinnen und Experten besetzten Jury drei Agenturen für ein anonymes Pitching ausgewählt. In einer zweiten Stufe gab es eine nonyme (offene) Präsentation aus der die Bietergemeinschaft Bleed und PARTLHEWSON als Sieger hervorging.

Bleed

Creative Directors: Astrid Feldner, Svein Haakon Lia Designer:

Nicolas Vittori, William Stormdal, Camille Dorival, Halvor Nordrum, Marc Damm.

Bleed ist ein unabhängiges Designstudio mit Sitz in Wien und Oslo. Der Fokus liegt auf der Schaffung von einzigartigen Brand Experiences im digitalen und analogen Bereich. Mit mehr als 200 Auszeichnungen bildet ein hochqualifiziertes Team eine Boutique-Agentur mit internationaler Präsenz. Bleed hat für Kunden auf der ganzen Welt gearbeitet, unter anderem für die Deutsche Bank, Ikea, Pepsi, Levi’s, Zaha Hadid, Ströck, Bene, Neudoerfler, das Technische Museum Wien, Visa, SBanken oder Red Bull.

Astrid Feldner von der Agentur Bleed: „Als Designer hat man nur selten die Gelegenheit, mit einem Branding so viele Menschen zu erreichen. Umso mehr hat es uns deshalb gefreut, die Identität von ORF 1 neu gestalten zu dürfen. Unser Ziel war es, ORF 1 als einen modernen und vielfältigen Sender ohne Schnickschnack zu positionieren. Wir haben das Design auf das Wesentliche reduziert, um so die Stärken von ORF 1 sichtbar zu machen. Die Identität von ORF 1 so radikal zu modernisieren, ist ein mutiger Schritt in eine neue Richtung.“

PARTLHEWSON

Creative Directors: Patrik Partl, Phil Hewson. Beratung: Maria Witz, Maximilian Prokopp. Art Director: Phil Hewson, Kathrin Janata. Text:

Patrik Partl, Tanja Eiböck.

PARTLHEWSON Kreativbüro ist eine 2014 gegründete eigentümergeführte Werbeagentur mit Fokus auf herausragende Kreation. Mehr als 250 Internationale Werbepreise und einige Cannes-Löwen bestätigen dies. Das mehrköpfige Team rund um Patrik Partl und Phil Hewson fungiert als kreative Boutique für große Marken. Das Portfolio erstreckt sich von kreativer Markenführung, Creative Content bis Content Film Produktion.

Patrik Partl von der Agentur PARTLHEWSON: „So eine Marke weiterentwickeln zu dürfen ist ein absolutes Life Goal. Das spornt uns umso mehr an, die neue Positionierung spannend in Szene zu setzen oder um es mit den Worten des neuen Claims zu sagen: echt. leiwand.“

Das neue Logo ist auf https://presse.ORF.at downloadbar.

