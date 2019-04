Strasser: Holzkraftwerke vor dem Aus gerettet

Schadholzverwertung durch Biomasseanlagen enorm wichtig

Wien (OTS) - Heute wurde im Nationalrat eine Übergangslösung für 47 Biomasseanlagen beschlossen, damit können gefährdete Anlagen vor dem Aus gerettet werden. "Danke an die Bundesregierung und speziell Bundesministerin Elisabeth Köstinger, dass wir gemeinsam in kürzester Zeit eine Lösung in Form des Biomasse-Grundsatzgesetzes erarbeiten konnten. Der heutige Beschluss im Nationalrat lässt nicht nur die Anlagenbetreiber, sondern vor allem auch Hunderte Waldbesitzer aufatmen", freut sich Bauernbund-Präsident Abg. z. NR DI Georg Strasser. Im Zuge der heutigen Plenarsitzung wies er außerdem auf die sprichwörtlich eingeflogene Problematik in heimischen Wäldern hin. "Der Borkenkäfer fliegt heuer bereits seit März und frisst sich durch die heimischen Wälder. Ein schneller Abtransport des Schadholzes und die zeitnahe Verwertung in den Biomasseanlagen sind für die heimischen Wälder und Waldbewirtschafter überlebensnotwendig", so Strasser.

Holzkraftwerke sind unerlässlich für die Erreichung der Klimaziele

Die Land- und Forstwirtschaft bekommt die Auswirkungen der Klimaerwärmung als Erste zu spüren. So auch das massenhafte Auftreten des Borkenkäfers in den heimischen Wäldern, das regional langfristige Schäden hinterlässt. Aktuelle und auch vergangene Borkenkäferkatastrophen in der Forstwirtschaft zeigen deutlich, wie sehr der Klimawandel die heimischen Waldbewirtschafter trifft. Die Holzkraftwerke bieten außerdem einen zusätzlichen Absatzmarkt für Produkte aus der Land- und Forstwirtschaft. "Wir brauchen die breite Unterstützung der Bevölkerung, um die Biomassenutzung als Standortfaktor abzusichern. Folglich sehe ich die Biomasse als wichtigen Beitrag zum österreichischen Energiemix. Nun müssen wir noch stärker die Energiewende vorantreiben, denn nur die gemeinsame Stromproduktion aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse kann das Ziel sein. Wir können den Herausforderungen, die mit der Veränderung des Klimas einhergehen, nur Herr werden, wenn wir auf alle zur Verfügung stehenden erneuerbaren Energiequellen setzen, und dazu gehören auch die Holzkraftwerke", so Strasser abschließend. (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Martina Rieberer, BSc

Bauernbund Österreich - Presse und Kommunikation

Brucknerstraße 6/3, A - 1040 Wien

Tel.-Nr.: +43/1/5058173-15

E-Mail: m.rieberer @ bauernbund.at

www.bauernbund.at