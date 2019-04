Kogler und Voggenhuber im „ATV Meine Wahl – Reality Check“, am Samstag, den 27. April um 19.40 Uhr bei ATV

ATV-Moderatorin Sylvia Saringer unterzieht die SpitzenkandidatInnen der EU-Wahl 2019 einem Realitätscheck mit Wahlkampfbegleitung sowie ausführlichem Interview.

Wien (OTS) - In der ersten Sendung begleitet Saringer Werner Kogler (Grüne) und Johannes Voggenhuber (Liste Jetzt) bei deren Wahlkampftouren.



Bei „ATV Meine Wahl – Reality Check“ bekommen die Zuseher Einblick in Werner Koglers (Grüne) Wahlkampftour in Graz. Nach dem Besuch bei einem Bauernmarkt, diskutiert er mit Experten bei einem Klima-Forum im Kunsthaus über den Klimawandel und macht anschließend Straßenwahlkampf in der Grazer Innenstadt.



Außerdem begleitet Sylvia Saringer Johannes Voggenhuber (Liste Jetzt). Nach einem Besuch in seiner Wahlkampfzentrale auf der Mariahilfer Straße, sucht der Spitzenkandidat das Gespräch auf der Straße mit den Bürgern.

Nach der Wahlkampftour stellen sich beide Spitzenkandidaten in einem ausführlichen Interview den Fragen von Sylvia Saringer.



Die weiteren Termine von „ATV Meine Wahl – Reality Check“:

04. Mai, um 19.40 Uhr: NEOS

11. Mai, um 19.40 Uhr: SPÖ

18. Mai, um 19.40 Uhr: FPÖ

22. Mai, um 19.40 Uhr: ÖVP

