NÖGKK: Meereskuraktion rückt näher

NÖ Gebietskrankenkasse bietet Kindern 3 Wochen Erholung in Italien

St. Pölten (OTS) - „Mega“, „Cool“ und „Echt toll“ lauteten die Kommentare der Kids, die in den Jahren zuvor auf Kosten der NÖ Gebietskrankenkasse (NÖGKK) auf Erholung ans Meer fahren durften. Die Meereskuraktion ist eine freiwillige Leistung der Krankenkasse, die bereits seit vielen Jahren gemeinsam mit den NÖ Kinderfreunden durchgeführt wird. Schauplatz ist Pinarella di Cervia an der italienischen Adriaküste.

Wer darf ans Meer?

Kinder zwischen dem achten und dem dreizehnten Lebensjahr, die bei der NÖGKK mitversichert sind. Bevorzugt werden Kinder, die an Atemwegs- und Hauterkrankungen leiden. So geht´s: Antrag bei Kinder– bzw. Lungenfachärzten/-ärztinnen ausfüllen lassen und dann von der NÖGKK bewilligen lassen. Anträge gibt es auch in den NÖGKK-Service-Centern sowie unter www.noegkk.at.

Wie lange und wann?

Der Aufenthalt dauert drei Wochen, insgesamt gibt es drei Turnusse. Die Kinder werden von einem erfahrenen Team der Kinderfreunde betreut. Die genauen Termine sind:

29.06. – 20.07.2019

19.07. – 09.08.2019

08.08. – 29.08.2019 Nähere Infos gibt es unter 050899-5835 bzw. unter www.noegkk.at.

