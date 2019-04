Jörg Pilawa präsentiert zum fünften Mal „ICH WEISS ALLES!“ am 27. April in ORF eins

Quizzen gegen u. a. Moritz Bleibtreu, Sabine Christiansen, Armin Assinger und Günther Jauch

Wien (OTS) - „ICH WEISS ALLES!“ behaupten die klügsten Köpfe aus Österreich, Deutschland und der Schweiz wieder am Samstag, dem 27. April 2019, um 20.15 Uhr in ORF eins, wenn Jörg Pilawa bereits zum fünften Mal zum spannenden Drei-Länder-Quiz lädt. Drei starke Gegner/innen warten in drei Spielrunden auf die quizbegeisterten Kandidatinnen und Kandidaten, die sie allein mit ihrem Wissen schlagen müssen. Nur wer sich gegen die prominenten Expertinnen und Experten in ihren Fachgebieten durchsetzen kann, das gesamte Studiopublikum bezwingt und mehr weiß als die „Quizgiganten“ Armin Assinger, Günther Jauch und Susanne Kunz gemeinsam, hat die Chance auf 100.000 Euro Gewinn.

Drei knifflige Quizrunden mit u. a. Moritz Bleibtreu, Christian Berkel, Marco Rima und Sabine Christiansen

In der fünften Ausgabe der Show bekommen es die Kandidatinnen und Kandidaten in der ersten Runde mit den Schauspielern Christian Berkel zum Thema „Friedrich Schiller“ und Moritz Bleibtreu zum Thema „Louis de Funès“, sowie mit dem Schweizer Comedian Marco Rima zum Thema „Australien“ und Journalistin und Fernsehmoderatorin Sabine Christiansen zum Thema „Die Kennedys“ zu tun.

In der nächsten Runde geht es gegen die Schwarmintelligenz des gesamten Studiopublikums.

Und in Runde drei warten dann wieder die drei Quiz-Giganten aus Österreich, Deutschland und der Schweiz Günther Jauch („Wer wird Millionär?“), Armin Assinger („Die Millionenshow“) sowie Susanne Kunz („Einer gegen 100“) und treten gemeinsam im Wissensduell an.

Alle Kandidatinnen und Kandidaten, die es schaffen, alle drei Wissensduelle zu überstehen, haben die Chance auf 100.000 Euro Gewinn.

Die neun Kandidatinnen und Kandidaten:

Gottfried Bauer (47) aus Andorf in Oberösterreich kennt die ganze Welt auswendig

Nicola Baumann (34) aus Köln ist Eurofighter-Pilotin und Unternehmensberaterin

Stefan Bregy (35) aus Aarau in der Schweiz ist Kulturbotschafter für die Eidgenossenschaft

Pavel Cernoch (49) aus Brüssel ist EU-Beamter, Historiker und ehemaliger Diplomat

Peter Dietrich (51) aus Bochum konnte schon Stefan Raab mit seinem Können bezwingen

Martin Horn (34) aus Freiburg in Baden-Württemberg ist Deutschlands jüngster Oberbürgermeister

Stefanie Kürten (35) aus Erlangen in Bayern ist Professorin und Direktorin des Instituts für Anatomie und Zellbiologie an der FAU Erlangen-Nürnberg

Thomas Schempp (51) aus Richterswil in der Schweiz ist in der Literaturverwaltung und Wissensorganisation für Studenten/Unis tätig. Norbert Stütler aus Birgitz in Tirol ist Richter am Landesgericht Feldkirch

„ICH WEISS ALLES!“ ist eine Produktion von NDR, BR, SRF und ORF in Zusammenarbeit mit I & U TV.

