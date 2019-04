Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 26.4.: „Grenzerfahrung“

Wien (OTS) - Was die EU-Osterweiterung Österreich gebracht hat ist Thema des von Astrid Petermann gestalteten „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 26. April um 9.42 Uhr in Ö1.

Am 1. Mai 2004 hat die Europäische Union mit der sogenannten Osterweiterung zehn neue Mitglieder bekommen: Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern sind der Europäischen Union beigetreten. Mit der Osterweiterung sollte die Teilung Europas in Ost und West endgültig überwunden werden. Allerdings hat gerade auch dieses Zusammenwachsen viele Menschen verunsichert und beunruhigt. Stichwort: offene Grenzen, Arbeitskräftezuzug und Co. Vor allem heimische Unternehmen haben die EU-Erweiterungsrunde 2004 aber als Chance gesehen, galten die neuen EU-Mitgliedsländer in der wirtschaftlichen Auf- und Umbruchsphase doch als die Wachstumsmärkte schlechthin. Wie fällt die Bilanz nach 15 Jahren aus? Astrid Petermann hat für „Saldo“ recherchiert.

