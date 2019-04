„Vogelwüde Madln“: Die jungen Thierseer landen Megahit

Mit dem Titel „Vogelwüde Madln und durstige Buam“ machen die Tiroler auf sich aufmerksam

Thiersee/Tirol (OTS) - Am Ostermontag, 22. April, veröffentlichten die Jungen Thierseer das brandneue Video zu der Single-Auskoppelung „Vogelwüde Madln und durstige Buam“ aus dem aktuellen Album „Seid ihr bereit?“. Innerhalb kürzester Zeit verbreitete sich der Hit im Netz, neben tausenden Klicks auf YouTube folgten auch prompt eine Einladung zur ARD-Erfolgssendung „Immer wieder Sonntags“ sowie „Musik in den Bergen“ des Bayerischen Rundfunks.

Die jungen Thierseer sind bereits Stammgäste im Fernsehen: Ob beim „Musikantenstadl“, „Immer wieder Sonntags“ oder beim großen „Wenn die Musi spielt Open-Air“ in Bad Kleinkirchheim: Roland, Stefan, Bastian und Bernhard begeistern laufend ein Millionenpublikum. Doch gelingt den Vollblut-Musikern nach zehn Jahren jetzt der große Durchbruch? Ihr aktueller Hit „Vogelwüde Madln und durstige Buam“ schlägt derzeit hohe Wellen: Innerhalb von drei Tagen konnten über 40.000 Klicks auf YouTube verbucht werden, in den sozialen Netzwerken verbreitet sich das Musikvideo wie ein Lauffeuer. Bei jährlich über 120 Live-Auftritten sind die jungen Thierseer immer hautnah bei den Fans und wissen daher haargenau, dass Trachtenpartys sowie Volksmusik boomen: Auch ihr Titel spiegelt das Partyleben zwischen feierwütigen Madln und schneidigen, durstigen Buam in der Lederhose wider.



Nach dem Debütalbum „Hey du Diandl“ im Jahr 2013 folgte bereits ein Jahr später das Hit-Album „Ganz oder gar nicht“, mit dem sie ihre Partyqualitäten in den Vordergrund stellten. „Wir wollen uns nicht in eine Schublade stecken lassen, die Abwechslung macht uns Spaß“, erklären die Jungs unisono. „Felsenfest hoit ma zomm...“ - so der Titel des dritten Albums der Jungen Thierseer, der auch das Lebensmotto widerspiegelt: „Felsenfest“ steht aber nicht nur für die Musik, sondern auch für den Zusammenhalt der vier Freunde, die auch abseits der Bühne viel gemeinsam unternehmen. Im vergangenen Jahr feierte die Erfolgsband bereits das zehnjährige Bestehen mit einem eigenen, großen Jubiläumsfest in ihrer Heimatgemeinde Thiersee. In diesem Rahmen wurde auch das aktuelle Jubiläums-Album mit dem Titel „Seid ihr bereit?“ präsentiert. Weitere Informationen unter www.thierseer.com sowie auf allen Social-Media Kanälen.

