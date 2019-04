ERP Summit 2019 Veranstaltungsreihe an der Universität Innsbruck - „Cloudbasierte Geschäftsprozesse und Lösungen“

Am 07.05.2019 veranstaltet die Universität Innsbruck den ERP Summit. Der Schwerpunkt der Fachveranstaltung steht ganz im Zeichen von „Cloudbasierte Geschäftsprozesse und Lösungen“.

Tirol (OTS) -

Eröffnet wird der ERP Summit 2019 in Innsbruck (SOWI Fakultätssitzungssaal) am 07.05.2019 um 16:00 Uhr mit den Grußworten von Kurt Promberger (Universität Innsbruck), gefolgt von einer Keynote gehalten von Christoph Weiss (Universität Innsbruck / Andrássy Universität). In weiterer Folge finden zwei Praxisvorträge und eine Podiumsdiskussion statt.

Der erste Vortrag „Praxisbeispiele aus dem Umfeld Microsoft Dynamics 365“ wird von Roman Jakob Clara (Würth Phönix GmbH) gehalten. Mit dem Vortrag „Die digitale Transformation von Personalwesen und Mitarbeitererfahrungen“ geht Christian Senfter (CNT Management Consulting AG) genauer auf die, durch die Digitalisierung hervorgerufenen, Veränderungen im Personalwesen ein.

Im Anschluss diskutieren Roman Jakob Clara (Würth Phönix GmbH), Christian Senfter (CNT Management Consulting AG), Christoph Weiss (Universität Innsbruck / Andrássy Universität) über das Kernthema der Veranstaltung „Cloudbasierte Geschäftsprozesse und Lösungen“. Durch die Veranstaltung führt Kurt Promberger (Universität Innsbruck).

Abschließend können VertreterInnen aus den Bereichen Wissenschaft und Forschung sowie Wirtschaft und Verwaltung gemeinsam den Abend beim „get-together“ in zwangloser Atmosphäre ausklingen lassen.

Weitere Informationen sowie das Programm finden Sie unter https://www.erp-summit.com/erp-summit-2019-innsbruck/ (um Anmeldung wird gebeten).

Über den ERP Summit:

Der ERP Summit versteht sich als Austauschplattform zwischen Forschung und Wirtschaft. Aktuelle Themen rund um das Thema ERP und Business Software werden aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet und diskutiert. Hierbei soll ein Übergang zwischen „Theorie“ und „Praxis“ geschaffen werden. Neue Ideen und Potenziale können aus dem Gedankenaustausch lokaler und internationaler Partner beim anschließenden „get-together“ reifen.

Rückfragen & Kontakt:

Universität Innsbruck

Niklas Rothe | erp-future @ uibk.ac.at | +43 512 570 512–2