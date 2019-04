Masel tov PAENDA! „Song Contest“-Farewell-Party in Wien

Abflug nach Tel Aviv am 5., erste Probe am 6. Mai

Wien (OTS) - In weniger als zwei Wochen ist es so weit – am Sonntag, dem 5. Mai 2019, fliegt PAENDA gemeinsam mit der österreichischen Delegation nach Tel Aviv, wo sie im zweiten Semifinale am 16. Mai um den Einzug ins Finale des größten TV-Unterhaltungsevents der Welt singt. Gestern, am 23. April, fand in der Grellen Forelle in Wien die offizielle Farewell-Party statt. ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner, ESC-Delegationsleiter Stefan Zechner, ESC-Scout Eberhard Forcher, Freunde und zahlreiche Fans waren gekommen, um Österreichs Song-Contest-Hoffnung alles Gute für Tel Aviv zu wünschen. ORF-ESC-Kommentator Andi Knoll, der auch heuer wieder mit seinen „Mr. Song Contest proudly presents“-Sendungen die ESC-Abende am 14., 16. und 18. Mai um 20.15 Uhr in ORF eins eröffnet, führte durch den Abend, bei dem PAENDA auch ihren Song „Limits“ performte. Im Anschluss an das Farewell präsentierte PAENDA in der Grellen Forelle ihr neues Album „Evolution II“, das am 26. April bei Wohnzimmer Records erscheint.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: „Österreich und der Song Contest, das ist spätestens seit 2014 eine Erfolgsgeschichte! Mit PAENDA verfolgen wir unseren Weg konsequent weiter und gehen einmal mehr mit einem herausragenden heimischen Talent an den Start. Bemerkenswert finde ich, dass PAENDA nicht nur Interpretin ihres Songs ist, sondern diesen auch geschrieben und produziert hat. Ich wünsche ihr alles Gute für ihren großen Auftritt.“

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Wenn die ,Weltfrau‘ PAENDA mit ihrer mitreißenden musikalischen Leidenschaft ihre ganze Sensitivität in den diesjährigen Österreich-Beitrag zum Song Contest in Tel Aviv legt, dann haben wir alle schon gewonnen. Nämlich ein herausragendes Beispiel für positive Grundeinstellung, das bedingungslose Aufgehen in der Passion – kurz: PAENDA ist ein Gesamtkunstwerk! Wir schicken ihr alle guten Wünsche für Tel Aviv mit auf die spannende, bereichernde, unvergessliche Reise durch die Welt des größten TV-Events weltweit!“

ORF-ESC-Delegationsleiter Stefan Zechner: „Die Vorbereitungen für den ESC gehen jetzt in die Zielgerade und ich freue mich darauf, dass wir die Umsetzung unserer monatelangen Arbeit nun bald zum ersten Mal auf der großen ,Song Contest‘-Bühne in Tel Aviv sehen werden.“

PAENDA konnte in den vergangenen Wochen unter anderem bei den internationalen Pre-Events in London und Amsterdam ihren Song „Limits“ präsentieren. PAENDA: „Mit unseren Vorbereitungen sind wir in der Zeit und ich freue mich darauf, nach Tel Aviv zu fliegen, zum ersten Mal auf der ESC-Bühne zu stehen und meinen Song zu performen.“ PAENDA geht am 16. Mai im zweiten Semifinale mit Startnummer 9 ins Rennen um ein Ticket für das große Finale am 18. Mai.

Ein Bericht über die Farewell-Party steht heute in ORF 2 auf dem Programm der „Seitenblicke“ (20.05 Uhr). Außerdem performt PAENDA am 25. April beim „Amadeus Austrian Music Award“ um 21.55 Uhr live-zeitversetzt in ORF eins sowie am 26. April um 20.15 Uhr in ORF eins bei „Dancing Stars“.

Die aktuellen „Zeit im Bild“-Sendungen berichten während der Entscheidungswoche aus Tel Aviv. Und auch die ORF-Landesstudios, die „Seitenblicke“, „Studio 2“ und „Guten Morgen Österreich“ widmen sich in ihren Programmen dem ESC 2019. Der „kulturMontag“ bringt am 13. Mai (22.30 Uhr, ORF 2), einen Vorbericht aus der ESC-Stadt sowie anschließend an das Magazin die Dokumentation „Tel Aviv Live“ (23.25 Uhr).

„Song Contest – Setteles Zugabe“ – jeweils anschließend an die drei ESC-Shows

Hanno Settele, seit Jahrzehnten ein treuer „Song Contest“-Zuschauer, ist im „Song Contest“-Fieber! Direkt nach den ESC-Shows gibt er gemeinsam mit seinen Gästen eine ganz persönliche Zugabe. Es wird getratscht, analysiert und auch musiziert. Fix an Hannos Seite ist „Song Contest“-Insiderin Tamara Mascara, die den Sieg von Conchita Wurst damals in Kopenhagen hautnah miterlebt hat. Weitere Gäste sind unter anderem Virginia Ernst, die Amadeus-Preisträger „Bloodsucking Zombies from Outer Space“. Die Sendung nimmt den „Song Contest“ ernst, aber nicht zu ernst. Es wird auf jeden Fall bunt, schrill, lustig und überaus glitzernd.

Der „Eurovision Song Contest“ im Hitradio Ö3

Heute hat Ö3-Reporter Maximilian Bauer im Ö3-Wecker über die Farewell-Party berichtet. Den Beitrag zum Nachhören gibt es auf der Ö3-Homepage. In der Finalwoche wird Ö3-Musikredakteur Clemens Stadlbauer für die Ö3-Hörer/innen live aus Tel Aviv über Österreichs Vertreterin PAENDA, die Proben, die Partys und die Highlights der Shows berichten. Er wird seine Eindrücke und Erlebnisse on Air im Hitradio Ö3 schildern. Seinen Blog, alle Infos und Fotos vom „Eurovision Song Contest“ gibt es auf der Ö3-Homepage.

Der weitere Fahrplan bis zum zweiten Semifinale des „Eurovision Song Contest“:

Freitag, 26. April:

PAENDA bei „Dancing Stars“ (20.15 Uhr, ORF eins)

Sonntag, 5. Mai:

Abflug nach Tel Aviv

Montag, 6. Mai:

Erste Probe in Tel Aviv

Freitag, 10. Mai:

Zweite Probe in Tel Aviv und anschließende Pressekonferenz

Sonntag, 12. Mai:

Bürgermeisterempfang und offizielle Eröffnung des ESC 2019

Dienstag, 14. Mai:

20.15 Uhr, ORF eins: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert seine Top Ten des ersten Semifinales

21.00 Uhr, live in ORF eins: ESC 2019 – Erstes Semifinale

23.15 Uhr: „Song Contest – Setteles Zugabe“

Mittwoch, 15. Mai:

Generalprobe zum zweiten Semifinale – internationale Jurys vergeben ihre Punkte

Donnerstag, 16. Mai:

20.15 Uhr, ORF eins: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert seine Top Ten des zweiten Semifinales

21.00 Uhr, live in ORF eins: ESC 2019 – Zweites Semifinale (Österreich mit Startnummer 9)

23.15 Uhr: „Song Contest – Setteles Zugabe“

Samstag, 18. Mai:

20.15 Uhr, ORF eins: „Mr. Song Contest proudly presents“ – Andi Knoll präsentiert die Finalisten des größten TV-Unterhaltungsevents der Welt.

21.00 Uhr, live in ORF eins: ESC 2019 – Finale: Live-Show in ORF eins 0.30 Uhr: „Song Contest – Setteles Zugabe“

Der Eurovision Song Contest im Internet

ORF.at bietet neben ausführlichen Storys auch Live-Ticker zu den Semifinalen und dem Finale, die ORF-TVthek stellt Live-Streams sowie Video-on-Demands der TV-Übertragungen bereit. Im ORF TELETEXT gibt es wieder den Teletwitter, bei dem auf Twitter gepostete Kommentare während der Shows am TV-Gerät eingeblendet werden können.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at