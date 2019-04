AVISO: Bundesminister Hofer und Patentamtspräsidentin Karepova ziehen Bilanz – 29.04.2019, 10:00 Uhr

Bundesminister Hofer und Patentamtspräsidentin Karepova über Erfindungen, Ideenklau, Technologietrends und Österreich im internationalen Vergleich.

Wien (OTS) - Wer ist Patentkaiser 2018? Wo in Österreich ist die Chance am größten eine/n Erfinder/in zu treffen? In welcher Liga spielt Österreich bei den Zukunftstechnologien? Wie steht Österreich im internationalen Vergleich da?

Diese und Ihre Fragen beantwortet Ihnen bei der Pressekonferenz im Café Heuer am Karlsplatz: Bundesminister Norbert Hofer, Patentamtspräsidentin Mariana Karepova sowie Helmut List, CEO von AVL List, Alexander Reissner, Founder des Startups Enpulsion, und Michael Reitinger, Erfinder der faltbaren Scheibtruhe.

Ing. Norbert Hofer, Bundesminister für Verkehr, Innovation und Technologie

Mag. Mariana Karepova, Präsidentin Österreichisches Patentamt

Prof. Dr. h.c. Helmut List, CEO AVL List GmbH

Dr. Alexander Reissner, CEO und Founder Enpulsion

Michael Reitinger, Geschäftsführer Frend

Pressekonferenz: Bundesminister Hofer und Patentamtspräsidentin ziehen Bilanz

Datum: 29.04.2019, 10:00 - 11:00 Uhr

Ort: Café Heuer am Karlsplatz

Treitlstraße 2, 1040 Wien, Österreich

