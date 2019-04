Mozart Akademie 2019: „Musik und Wissenschaft“

Der Konzertzyklus an vier Abenden im Mozarthaus Vienna

Wien (OTS/RK) - Mit dem ersten Konzert am 08. Mai startet das Mozarthaus Vienna, ein Museum der Wien Holding, den diesjährigen Konzertzyklus „Mozart Akademie“. Dieser knüpft an die musikalischen „Akademien“ an – Auftritte, die Mozart auf eigene Rechnung organisierte und mit denen er auch sein Netzwerk vergrößerte.

An vier Abenden widmet sich der Konzertzyklus verschiedenen Themen unter dem Motto „Musik und Wissenschaft“. „Musik“ und „Wissenschaft“ werden an jedem Abend in Zusammenhang mit einem bestimmten Thema von den auftretenden KünstlerInnen im wissenschaftlichen Kontext auf unterhaltsame Weise dem Publikum nähergebracht. Alle Konzerte finden im Bösendorfer-Saal im Mozarthaus Vienna statt.

Mozart Akademie-Termine im Frühjahr 2019:

Mittwoch, 08.05.2019, 19:30 Uhr

Am ersten Abend der diesjährigen Mozart Akademie spielt das bekannte Jess-Trio, mit Verstärkung der jungen Kropfitsch-Generation, Werke von W.A. Mozart. Neben Klavierquartetten wird auch das „Kegelstatt Trio“ KV 498 in der besonderen Version mit Violine, Viola und Klavier aufgeführt. Mozart komponierte laut eigenen Angaben seine zwölf Horn-Duos beim Kegeln. Vielleicht wurde das Trio in Es-Dur auch dank seines intimen Tons einer geselligen Freundschaftsrunde zugeschrieben und erhielt so seinen passenden Beinamen. Besondere Höhepunkte der Kompositionen werden von Univ.-Prof. Dr. Johannes Kropfitsch in diesem Gesprächskonzert erfrischend zusammengefasst.

Mittwoch, 05.06.2019, 19:30 Uhr

„Präludium zu Mozart“ lautet die Schlagzeile des zweiten Abends der Mozart Akademie. Der renommierte österreichische Pianist Roland Batik führt mit seiner langjährigen Duo-Partnerin Yuko Batik durch das Programm, das Mozarts Sonaten und Fantasien zusammen mit Batiks Eigenkompositionen verschmelzen lässt.

Vorschau für die Mozart Akademie im Herbst 2019:

Mittwoch, 23.10.2019, 19:30 Uhr

Musik und Wissenschaft: „Wenn der Vater mit dem Sohn“

Sonaten von W.A. Mozart und J. Kropfitsch

Jakob Kropfitsch (Klavier) / David Kropfitsch (Violine) / Johannes Kropfitsch (Klavier)

Mittwoch, 06.11.2019, 19:30 Uhr

Musik und Wissenschaft: „Konzert und Kadenz“

Klavierkonzerte von W.A. Mozart

Miho Fujimoto (Klavier) / Streich-Sextett

Das detaillierte Konzertprogramm und weitere Konzerte finden Sie auf der Website www.mozarthausvienna.at

Tickets für die Mozart Akademie 2019:

Abonnement - Vier Konzerte

Preis: Regulär EUR 96,- / Ermäßigt EUR 84,-

Einzelticket

Preis: Regulär EUR 28,- / Ermäßigt EUR 24,-

Tickets sind an der Museumskassa im Mozarthaus Vienna (täglich zwischen 10.00 Uhr und 18.30 Uhr) oder im Wien-Ticket-Callcenter (01/588 85, täglich von 08.00 bis 20.00 Uhr), im Wien-Ticket-Pavillon bei der Staatsoper (Herbert von Karajan Platz, 1010 Wien, täglich von 10.00 bis 19.00 Uhr), online unter www.wien-ticket.at sowie in allen weiteren Wien-Ticket-Vorverkaufsstellen erhältlich.

(Schluss)



Rückfragen & Kontakt:

Franziska Weik

Marketing & Sponsoring

Tel.: +43 1 512 17 91 70

Mobil: +43 664 846 18 09

E-Mail: f.weik @ mozarthausvienna.at

www.mozarthausvienna.at



Elisabeth Bauer

Wien Holding – Corporate Communications

Tel.: +43 1 408 25 69 - 47

E-Mail: e.bauer @ wienholding.at

www.wienholding.at