LIMAK ERLEBEN in Linz und Wien

Bei den Info-Veranstaltungen LIMAK ERLEBEN in Linz und Wien geben insgesamt vier akademische Leiter einen Einblick in die MBA Programme und Universitätslehrgänge der LIMAK.

Linz/Wien (OTS) - Als erste Business School Österreichs und Spezialistin im Bereich der Führungskräfteentwicklung bietet die LIMAK seit 30 Jahren Weiterbildung, die den Blickwinkel verändert und Karrieren neue Perspektiven eröffnet. Die tiefgreifenden Veränderungen durch die Digitalisierung stellen neue Anforderungen an Führungskräfte. Mit dem LIMAK Programmangebot lernen sie, ihre digitalen Kompetenzen weiterzuentwickeln und zu perfektionieren, um für eine erfolgreiche digitale Transformation zu sorgen. Einen Einblick in die Programme der LIMAK bekommen Interessierte beim neuen Veranstaltungsformat LIMAK ERLEBEN direkt von den akademischen Leitern Dr. Arne Floh, Univ.-Prof Dr. Matthias Fink, Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Güttel und FH-Prof. DI Dr. Herbert Jodlbauer.

LIMAK ERLEBEN: ABLAUF

Am 13. Mai 2019 findet die Info-Veranstaltung von 17:00–19:00 Uhr an der LIMAK im Bergschlößl in der Bergschlößlgasse 1 in Linz statt, am 16. Mai 2019 von 17:00–19:00 Uhr in der Markhofgasse 19 im Markhof in Wien.

Der Ablauf ist an beiden Terminen wie folgt geplant:

16:30 Uhr: Get-Together

17:00 Uhr: Begrüßung und Vorstellung der LIMAK Programme

17:15 Uhr: Aufzeigen aktueller Herausforderungen der Digitalisierung durch LIMAK Programmleiter

17:30 Uhr: World Café zu den LIMAK Programmen

18:30 Uhr: Resümee, Netzwerken und Beratung

ANMELDUNG: Unter der Telefonnummer +43-732-66 99 44-0, per E-Mail an events @ limak.jku.at oder mittels Online-Formular.

