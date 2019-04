ORF 2 in memoriam Hannelore Elsner

Mit „Die Diva, Thailand und wir!“ und „Ein Sommer im Burgenland“

Wien (OTS) - In memoriam Hannelore Elsner ändert ORF 2 sein Programm und zeigt am Mittwoch, dem 24. April 2019, um 20.15 Uhr das Dakapo der ORF/BR-Komödie „Die Diva, Thailand und wir!“. Die mehrfach preisgekrönte Schauspielerin gibt darin eine ehemalige Operndiva, die ihre Familie in den Wahnsinn treibt und sich so schließlich in einem Luxus-Altersheim im fernen Thailand wiederfindet. Am Sonntag, dem 28. April, um 14.35 Uhr erwartet das Publikum von ORF 2 außerdem ein Wiedersehen mit der ORF/ZDF-Romanze „Ein Sommer im Burgenland“.

ORF-Programmdirektorin Mag. Kathrin Zechner: „Das Ableben von Hannelore Elsner macht tief betroffen. Nicht nur, weil ihr nuanciertes, facettenreiches und immer wieder anderes Spiel viele Publikumsgenerationen berührt und bezaubert hat, sondern weil mit ihr eine große Könnerin auf der Bühne und im Film von uns geht, die durch und durch Dame und Vollblut-Schauspielerin war. Danke für ungezählte Stunden der feinen Unterhaltung – wir werden sie vermissen!“

„Die Diva, Thailand und wir!“ (Mittwoch, 24. April, 20.15 Uhr, ORF 2) Mit u. a. Hannelore Elsner, Anneke Kim Sarnau, Marcel Mohab und Karl Fischer

Regie: Franziska Buch; Drehbuch: Aglef Püschel und Franziska An der Gassen

Das Leben der Neuendorffs ändert sich, als Susannes (Anneke Kim Sarnau) 72-jährige Mutter Anneliese (Hannelore Elsner) nach einem leichten Schlaganfall häusliche Pflege benötigt. Die beiden hatten kaum Kontakt und sind nicht gerade das, was man ein Herz und eine Seele bezeichnet. Doch Susanne hat keine Wahl. Nicht nur, dass die ehemalige Opernsängerin mit ihren Allüren alle in den Wahnsinn treibt, muss sie nun auch noch in den Familienurlaub nach Thailand mitgenommen werden. Gab es in Thailand nicht diese Luxus-Pflegeheime für Senioren? 11.000 Kilometer entfernt? Perfekt! Das ist exakt der Abstand, den sich Susanne zu ihrer Mutter wünscht. Und so bucht Susanne kurzerhand einen Platz in einer solchen thailändischen Altersresidenz. Doch dann wird die Familie mit ganz anderen Problemen konfrontiert – und plötzlich kommt alles anders als gedacht.

„Die Diva, Thailand und wir!“ ist eine Produktion von Tellux-Film und An der Gassen Film im Auftrag von BR und ORF.

„Ein Sommer im Burgenland“ (Sonntag, 28. April, 14.35 Uhr, ORF 2) Mit u. a. Hannelore Elsner, Oliver Karbus, Erni Mangold, Fanny Krausz und Fanny Stavjanik

Regie: Karola Meeder; Drehbuch: Alrun Fichtenbauer und Astrid Ströher

Eine Postkarte ist Anlass für Dolmetscherin Maria Graf (Hannelore Elsner), nach Rust im Burgenland zu reisen. Da ihr Sohn Paul (Hubertus Grimm) im Ausland ist, will sie sich um die junge Nina (Fanny Krausz) kümmern, die per Post mitteilte, von Paul schwanger zu sein. In der Pension „Storchenhof“ am Neusiedler See wird Maria von Ninas Onkel Harald (Oliver Karbus) freundlich aufgenommen. Die beiden sind einander auf Anhieb sympathisch und spüren eine seltsame Vertrautheit. Nur die hochschwangere Segellehrerin Nina tritt Maria genervt entgegen. Wenn sie jemanden erwartet hätte, dann doch Paul. Maria entschließt sich, länger in dem idyllischen Ort zu bleiben. Zum einen, um einen Zugang zur werdenden Mutter zu finden, zum anderen, um ihrem Gefühl nachzugehen, schon einmal in Rust gewesen zu sein. Und sie findet heraus, dass ihre Eltern auf der Flucht aus Ungarn nach Deutschland tatsächlich hier am See einige Monate gelebt haben. Die schicksalshaften Begegnungen mit Land und Leuten beleben Marias längst vergessene Kindheitserinnerungen und decken endlich die wahre Geschichte ihrer Familie auf.

„Ein Sommer im Burgenland“ ist eine Graf Filmproduktion in Koproduktion mit ZDF und ORF, gefördert von Fernsehfonds Austria und dem Land Burgenland.

