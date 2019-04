Wolfgang Hilbe neuer Präsident der OeGHO

Tiroler führt Fachgesellschaft der Hämatologen und Onkologen in die Zukunft

Wien (OTS) - Bei der Frühjahrstagung der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie (OeGHO) wurde Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Hilbe (Vorstand der 1. Medizinischen Abteilung am Wilhelminenspital, Wien) zum neuen Präsidenten gewählt. Er folgt damit Univ.-Prof. Dr. Andreas Petzer nach, der die Fachgesellschaft in den letzten zwei Jahren geleitet hatte und der durch inhaltliche Schwerpunkte für ein markantes Mitgliederwachstum gesorgt hatte. Inzwischen vertritt die OeGHO rund 800 HämatologInnen und OnkologInnen österreichweit und versteht sich als Servicestelle sowie als Knotenpunkt für den Know-how-Austausch.

Wolfgang Hilbe will künftig neue Schwerpunkte setzen: „Wir erleben derzeit eine ungeheure Wissensexplosion“, meint er. „Das onkologische Wissen verdoppelt sich alle sieben Jahre. Und das bedeutet eine enorme Herausforderung, die immer neuesten Erkenntnisse so aufzunehmen und zu verarbeiten, dass sie den PatientInnen zugänglich gemacht werden können. Wir brauchen daher entsprechende Methoden und Tools, das gemeinsam zu leisten.“ Hilbe setzt einerseits auf eine noch intensivere Ausbildung junger OnkologInnen, um deren kritisch-analytische Expertise zu fördern. Andererseits will er die – gemeinsam mit der deutschen Fachgesellschaft DGHO entwickelten – Onkopedia-Leitlinien weiter ausbauen. „Dank der Onkopedia Datenbank gelingt es uns, den Wissensaustausch noch professioneller, noch objektiver und vor allem für alle MedizinerInnen zugänglich zu machen.“

Advokat der PatientInnen

Zudem tritt Hilbe aber auch dafür ein, als Fachgesellschaft gesundheitspolitisch Stellung zu beziehen. „Wir müssen eine Meinung zu den Entwicklungen haben“, betont er. „Denn wir vertreten die heimischen HämatologInnen und OnkologInnen als unsere Mitglieder. Aber wir vertreten vor allem unsere PatientInnen. Und als ‚Advokaten der Patienteninteressen‘ haben wir dafür Sorge zu tragen, dass diese umfassend und empathisch betreut werden können und dass sie Zugang zu innovativen Therapien erhalten.“

Der gebürtige Tiroler Wolfgang Hilbe begann seine Laufbahn nach seinem Medizinstudium 1992 mit einem Forschungsstipendium in Innsbruck. 2002 schloss er die Facharztausbildung für Hämatologie und Onkologie ab, 2004 habilitierte er und 2008 wurde er zum stv. Klinikdirektor der Universitätsklinik V in Innsbruck ernannt. Seit 2014 leitet er als Vorstand der 1. Med. Abteilung des Wilhelminenspitals das Zentrum für Onkologie und Hämatologie mit Ambulanz und Palliativstation.

Zum Vizepräsidenten neben Wolfgang Hilbe wurde bei der OeGHO-Frühjahrstagung am 11. April 2019 Univ.-Prof. Dr. Ewald Wöll (KH Zams) gewählt. Neu in den OeGHO-Vorstand eingezogen sind außerdem Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Eisterer (LKH Klagenfurt) und Priv.-Doz. Dr. Birgit Grünberger (LKH Wiener Neustadt). Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Köstler (MedUni Wien) und Univ.-Prof. Dr. Andreas Petzer (Ordensklinikum Linz) als Past President gehören weiterhin dem Vorstand an.

