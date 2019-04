Ostern 2019 - Unfallbilanz und Verkehrsüberwachung – Presseaussendung

Auch deutlich mehr Unfälle und Verletzte als im Vorjahr; nahezu 75.000 Geschwindigkeitsübertretungen beanstandet und 340 Alkolenker angezeigt

Wien (OTS) - Am Osterwochenende 2019 ereigneten sich in Österreich insgesamt 406 Verkehrsunfälle mit Personenschaden, das waren um 188 (86,2 %) mehr als im Vorjahr (218 Unfälle). Dabei wurden mit 491 Personen mehr als doppelt so viele verletzt, genau um 247 (101,2 %) mehr als zu Ostern 2018 (244 Verletzte) und sieben Person getötet, um 5 mehr als im Vorjahr (2018: 2).

Zu einem tragischen Verkehrsunfall kam es am Karfreitag im Bezirk Baden, Niederösterreich, bei dem ein Pkw-Lenker und eine Pkw-Lenkerin ums Leben kamen. Ein 21-jähriger Pkw-Lenker überholte in einer Rechtskurve und übersah einen entgegenkommenden Pkw. Nach der Frontalkollision konnte die 75-jährige Pkw-Lenkerin nur noch Tod aus ihrem Fahrzeug geborgen werden. Der Pkw-Lenker wurde aus seinem Fahrzeug befreit, verstarb aber ebenfalls noch an der Unfallstelle.

Mit sieben Verkehrstoten am Osterwochenende 2019 erhöhte sich die Opferzahl aus dem Vorjahr (2) deutlich. Die bisher geringste Zahl an Verkehrstoten an einem Osterwochenende seit dem Beginn der Aufzeichnungen im BMI (1968) konnte im Jahr 2013 mit einem Verkehrstoten verzeichnet werden. Zum Vergleich dazu mussten im bisher schlimmsten Jahr 39 Tote am Osterwochenende 1976 beklagt werden, noch im Jahr 2004 kamen 17 Menschen zu Ostern im Straßenverkehr ums Leben.

Im Zuge der verstärkten Verkehrsüberwachung durch die Polizei, wurden zu Ostern 74.730 Kraftfahrzeuglenker wegen Überschreitung der höchstzulässigen Geschwindigkeit beanstandet (2018: 58.302), ein Anstieg um 28,2 Prozent. Gegen 340 Fahrzeuglenker wurde wegen Trunkenheit am Steuer Anzeige erstattet (2018: 290), ebenfalls eine Zunahme um 17,2 Prozent. 193 Lenkern (+ 14,9 %) wurde am Osterwochenende der Führerschein bzw. der Mopedausweis vorläufig abgenommen (2018: 168).

Bundesländerergebnisse Ostern 2019 (Karfreitag bis Ostermontag)

Bundesland Unfälle Verletzte Tote Geschwindig- Alkohol- Führer- keitsüber- Anzeigen schein- tretungen abnahmen Burgenland 14 15 0 5.206 18 12 Kärnten 19 25 0 4.321 27 15 NÖ 86 121 3 12.293 48 26 OÖ 93 106 1 10.949 73 49 Salzburg 38 43 0 4.569 21 9 Steiermark 59 64 2 18.984 43 28 Tirol 49 50 1 8.707 43 21 Vorarlberg 23 33 0 2.716 25 11 Wien 25 34 0 6.985 42 22 Österreich 406 491 7 74.730 340 193

In der gesamten Karwoche, einschließlich Ostermontag, verunglückten elf Menschen im Straßenverkehr tödlich: Sieben Pkw-Lenker, zwei Motorrad-Lenker und je ein Fahrrad-Lenker und ein Pkw-Mitfahrer.

Auf Landesstraßen kamen in der Vorwoche fünf Menschen ums Leben, drei auf einer Bundesstraße, zwei auf einer Autobahn und ein Verkehrsteilnehmer auf einer Gemeindestraße. Fünf Verkehrstote wurden in der Vorwoche in Oberösterreich, drei in Niederösterreich, zwei in der Steiermark und einer in Tirol beklagt.

Bei den acht tödlichen Verkehrsunfällen waren die vermutlichen Hauptunfallursachen in je drei Fällen Unachtsamkeit/Ablenkung und Überholen und je einem Fall eine nicht angepasste Geschwindigkeit und eine gesundheitliche Beeinträchtigung.

Zwei der acht tödlichen Unfälle waren Alleinunfälle.

Vom 1. Jänner bis 22. April 2019 gab es im österreichischen Straßennetz 97 Verkehrstote (vorläufige Zahl). Im Vergleichszeitraum 2018 waren es 100 und 2017 91.

