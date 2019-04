Konsumkredite: Banken geben Niedrigzinsen kaum weiter

Zinssätze trotz anhaltender Niedrigzinsphase höher als 2016 – ING-Kredite kurzfristig um 2,9 Prozent

Wien (OTS) - Viele Banken geben die Niedrigzinssätze nicht an ihre Konsumkredit-Kunden weiter, kritisiert die ING in Österreich (www.ing.at).

Während die Zinsen bei Immobilienfinanzierungen seit Jahren sinken, liegen die Konsumkredit-Zinsen aktuell höher als 2016, 2017 und 2018. So zeigen Daten der Nationalbank, dass der durchschnittliche Zinssatz für neue Konsumkredite zuletzt bei 5,17 Prozent lag. Effektiv, also mit Spesen und Gebühren, schnellte der durchschnittliche Zinssatz im Februar sogar auf 7,65 Prozent hoch. ING-Österreich-CEO Barbaros Uygun: „Wenn schon die Sparer unter Niedrigzinsen leiden müssen, dann sollten auf der anderen Seite auch alle Kreditnehmer profitieren. Das wäre fair.“



16 Prozent überziehen Konto regelmäßig

Stärker als in anderen Ländern ist in Österreich die Nutzung des Überziehungsrahmens ausgeprägt. 16 Prozent der Österreicher überziehen ihr Konto regelmäßig, zeigt eine Studie der ING. Das kann aber teuer werden, für den Überziehungsrahmen werden laut AK-Bankenrechner bis zu 14% Zinsen p.a. verlangt. „Auch – oder gerade – bei den Überziehungszinsen kritisieren wir fehlende Fairness gegenüber Kunden. Hier profitieren die Kunden am allerwenigsten von den Niedrigzinsen. Bis zu 14% Zinsen p.a. werden laut AK-Bankenrechner dafür verlangt – ein schönes Körberlgeld für Banken“, heißt es aus der ING.



Konsumkredit gut überlegen



Ein Konsumkredit sollte – wie jede größere Finanzentscheidung – gut überlegt und mit einer Haushaltsrechnung unterfüttert sein, empfiehlt die ING. „Kontoüberziehungen sollten möglichst vermieden werden und gegebenenfalls anstatt dessen ein günstiger Ratenkredit in Anspruch genommen werden“, empfehlen Kreditexperten der ING in Österreich.



ING Kredittage: 2,9 Prozent fix für alle Laufzeiten



Bis zum 28. April senkt die ING ihre Zinssätze für das Neugeschäft für alle Laufzeiten einheitlich auf 2,9 Prozent effektiv p.a. und bietet damit ein Top-Angebot für Konsumkredite in Österreich. Ein Kredit mit 10.000 Euro auf 5 Jahre kostet so insgesamt 10.768 Euro (im Vergleich zu über 12.000 Euro bei der teuersten Bank laut AK-Bankenrechner). Der Kredit kann online via www.ing.at/kreditrechner oder persönlich bei der ING am Schwedenplatz beantragt werden.



