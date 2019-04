Morgen startet "ATHLETICS light" 2019 – 18.000 Wiener Volksschulkinder sind mit Begeisterung dabei

Jede Menge Sport und ein 20-jähriges Jubiläum

Wien (OTS) - "ATHLETICS light" ist eines der besten Beispiele, dass Kinder, Sport und Spaß eine funktionierende und großartige Kombination sind. Das beweist die Initiative bereits seit 20 Jahren und als wohl schönstes Geschenk zum Jubiläum treffen einander heuer wieder rund 18.000 Wiener Volksschulkinder im Ernst Happel-Stadion zum freundschaftlichen Kräftemessen.

Vom 24. bis 26., am 29. sowie am 30. April und 2. Mai 2019 können die SchülerInnen in den Disziplinen Schnelligkeit, Wendigkeit, Sprungkraft, Wurf und Ausdauer zeigen, was in ihnen steckt. Für die Kinder mit besonderen Bedürfnissen, die immer fixer Bestandteil von "ATHLETICS light" waren und sind, gibt es wieder speziell adaptierte Stationen, auf denen diese die Bewerbe für ihr Team absolvieren können. Hilfe, Unterstützung und Motivation durch die Mannschaft ist dabei nicht nur erlaubt, sondern auch erwünscht.

Auch zwischendurch immer in Bewegung bleiben

Die Initiative "Bewegung findet Stadt" hat dieses Jahr während der Bewerbstage wieder ein kostenloses Aktiv-Programm mit 15 Stationen auf den Freiplätzen des Stadions eingerichtet. Die teilnehmenden Kinder können sich so auch zwischen und nach den Bewerben sportlich austoben, ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen und einfach Spaß haben.

"ATHLETICS light" – ein Wiener Vorzeigeprojekt feiert 20. Geburtstag

Als kleines Wiener Bezirksprojekt gestartet, mittlerweile eine der größten Schulsportveranstaltungen Europas und nur wenige Stunden nach Anmeldebeginn ausgebucht – das und vor allem Tausende begeisterte Kinder kann die Initiative "ATHLETICS light" als großen Erfolg verbuchen und will auch zukünftig viel und Viele bewegen.

Die Realisierung der Veranstaltung ist dank der Kooperation zwischen den Partnern Stadtschulrat für Wien, Wiener Sportmittelschulen, dem Sportamt der Stadt Wien, der Initiative "Bewegung findet Stadt" sowie mehreren Sponsoren möglich.

" ATHLETICS light" 2019

24. bis 26., 29. und 30. April sowie am 2. Mai 2019 (Ersatztage: 3. und 6. Mai)

Ernst Happel-Stadion, 1020 Wien, Meiereistraße 7

Alle Infos unter: www.athletics-light.info

Rückfragen & Kontakt:

stadt wien marketing gmbh

Brigitte Stepanek

0043 676 83198251

stepanek @ wien-event.at

www.wien-event.at