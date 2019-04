Wir müssen reden!

Wie steht es um das Zusammenleben in unserem Land? Gesellschaftsklimatag am Freitag, 26. April 2019, mit zahlreichen Veranstaltungen in ganz Österreich

Wien (OTS) - Am Gesellschaftsklimatag, am Freitag, den 26. April 2019, feiert das Gesellschaftsklimabündnis die Buntheit unserer Gesellschaft. Zahlreiche Events leisten einen Beitrag zu einem positiven gesellschaftlichen Klima in Österreich. Eine vielfältige und vielseitige Gesellschaft, die auf Demokratie und Menschenrechten aufbaut, wird ein starker Teil des österreichischen Selbstverständnisses.

Durchs Reden kommen die Leute zusammen. So steht die Kommunikation im Mittelpunkt des Gesellschaftsklimatages am 26. April 2019. Durch den persönlichen Kontakt und Austausch bei Speed Talks und Sprechstunden der Vielfalt sowie Straßen- und Parkfesten lernen die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen Unterschiede und Gemeinsamkeiten besser einzuschätzen. Es wird schwieriger an Vorurteilen festzuhalten. Die Kompetenz mit Unsicherheit, Widersprüchen und Mehrdeutigkeit umzugehen steigt. Die Besucher_innen lernen, offen zu kommunizieren, sich zu vernetzen und auch in schwierigen Situationen etwas Positives zu bewirken.

Das Gesellschaftsklimabündnis

Der Gesellschaftsklimatag ist eine Initiative des Gesellschaftsklimabündnisses, einem Zusammenschluss unterschiedlicher Organisationen und wird von SOS Mitmensch, IZ – Vielfalt, Dialog, Bildung, Wiener Jugendzentren, Wiener Volkshochschulen, Integrationshaus, Kardinal König Haus, Renner-Institut und Menschenrechtsbüro der Stadt Wien vorangetrieben.

Alle Veranstaltungen rund um den Gesellschaftsklimatag finden Interessierte auf www.gesellschaftsklima.at

Rückfragen & Kontakt:

IZ – Vielfalt, Dialog, Bildung

Janina Hofmann

T: +43 1 586 75 44

E: janina.hofmann @ iz.or.at

www.gesellschaftsklima.at