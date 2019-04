Gemeinsam #aufdiestrasse gegen die Abschaffung der Mindestsicherung

Volkshilfe Wien ruft zur Protestveranstaltung am 23.4.2019 vor dem Bundeskanzleramt auf

Wien (OTS) - Als Abschluss der #aufdiestrasse-Tour ruft die Volkshilfe gemeinsam mit SOS Mitmensch, Omas gegen Rechts, der Plattform für eine menschliche Asylpolitik und #aufstehn zur Protest-Kundgebung gegen die Abschaffung der Mindestsicherung in Wien auf.



„Mit der Abschaffung der Mindestsicherung werden die Schwächsten in unserer Gesellschaft getroffen. Jene Menschen, die ohnehin schon jeden Euro zweimal umdrehen müssen, werden zum Ziel von Einsparungen“, beschreibt die Geschäftsführerin der Volkshilfe Wien, Tanja Wehsely, das fatale Vorhaben, das sich gegen die Ärmsten in unserer Gesellschaft richtet.



Wehsely weiter: „Es ist mir unbegreiflich, wie man so kaltherzig sein kann, etwa die Unterstützung für Kinder aus armutsgefährdeten Familien so stark zu kürzen, dass uns eine neue Welle der Kinderarmut bevorsteht.“



Bestürzt zeigt sich auch der Vorsitzende der Volkshilfe Wien, Rudolf Hundstorfer: „Es ist traurig, dass wir als Österreicherinnen und Österreicher, die wir einst SpendenweltmeisterInnen waren, uns jetzt mit einer Politik der sozialen Kälte konfrontiert sehen, die anstatt zu helfen jetzt bei den Ärmsten der Armen den Sparstift ansetzt.“



„Wir sagen Nein zu dieser Entwicklung des sozialen Rückschritts und rufen deswegen für Dienstag, 23.4.2019 zur Protestaktion am Wiener Ballhausplatz auf“, erklärt Tanja Wehsely den Hintergrund der österreichweiten #aufdiestrasse-Protest-Tour der Volkshilfe Österreich, welche am 23.4. ihren Abschluss in Wien findet.



Dienstag, 23.4.2019 ab 17:00 Uhr am Ballhausplatz



Musikprogramm, Speakers Corner und künstlerische Beiträge.

Schlafsack und Zelte mitnehmen – Wir übernachten vor dem Bundeskanzleramt!

