Hund aus verwahrloster Wohnung gerettet – Besitzer wegen Tierquälerei angezeigt

Wien (OTS) - Datum: 18.04.2019

Uhrzeit: 15.00 Uhr

Adresse: 11., Herbortgasse

Zeugen verständigten am 18. April 2019 die Polizeiinspektion Simmeringer Hauptstraße, da sie einen Hund in einer Wohnung in der Herbortgasse über einen längeren Zeitraum jaulen hörten. Bereits beim Öffnen der Türe bemerkten die Beamten, dass sich die Wohnung in einem äußerst verwahrlosten Zustand befand und der Hund, ein ca. 8 Monate alter Pitbullterrier sichtlich abgemagert und dehydriert war. Sofort besorgten die Polizisten Wasser und Hundefutter, versorgten das Tier und verständigten die Tierrettung. Der Wohnungsmieter, ein 22-jähriger österreichischer Staatsbürger war nicht anwesend. Der Mann wurde wegen Tierquälerei angezeigt.

