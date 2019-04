Messerstich nach Streit unter Alkoholisierten

Wien (OTS) - Datum: 19.04.2019

Uhrzeit: 21.20 Uhr

Adresse: 15., Tannengasse

Laut aktuellem Ermittlungsstand ist es in einer Wohnung in der Tannengasse am 19. April 2019 um 21.20 Uhr zu einem Streit unter zwei alkoholisierten Personen gekommen. Ein 54-Jähriger attackierte seinen 57-jährigen Bekannten mit einem Küchenmesser und fügte ihm eine Stichverletzung im Bauchbereich zu. Der Mann wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht, es besteht Lebensgefahr. Der 54-Jährige befindet sich in Haft.

