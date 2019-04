Dichand: Redaktion tritt geschlossen allen Angriffen entgegen

Feststellungsklage der Funke-Gruppe gegen die Krone-Verlag GmbH

Wien (OTS) - Die vor kurzem im Namen der Funke-Gruppe gegen die Krone-Verlag GmbH eingebrachte Feststellungsklage verdeutlicht nach Ansicht der Gruppe Dichand einmal mehr, dass aufwändige und lähmende Rechtsstreitigkeiten bewusst in Kauf genommen werden.

Christoph Dichand: „Als Miteigentümer, Herausgeber und Chefredakteur habe ich große Verantwortung gegenüber der Redaktion und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Krone. Die Unabhängigkeit der Redaktion und der Berichterstattung, die Verantwortung gegenüber Leserinnen und Lesern und damit die Zukunftsfähigkeit der Kronen Zeitung ist eine Verpflichtung. Es ist bedauerlich, dass dies von Seiten der deutschen Miteigentümer anders gesehen wird und Eigeninteressen vor Gesamtinteressen gestellt werden. Fest steht: Dieser unnötige Schritt der Funke-Gruppe ist erwartet worden. Gerade das 60-Jahre-Jubiläum der Krone hat jedoch gezeigt, dass die Redaktion geschlossen allen Angriffen mit Mut, Haltung und ihrer Unabhängigkeit entgegentritt.“

