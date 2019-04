ORF III am Osterwochenende: „Frühling in Wien 2019“ in „Erlebnis Bühne LIVE“, Paul-Hörbiger-Schwerpunkt zum 125. Geburtstag

Außerdem: Fünfteiliger „ORF III Themenmontag“ über Gotteshäuser Österreichs mit u. a. ORF-III-Neuproduktion zum Stephansdom

Wien (OTS) - Am Osterwochenende präsentiert ORF III Kultur und Information zahlreiche Programmhöhepunkte, so u. a. einen am Karsamstag, dem 20. April 2019, startenden dreitägigen Schwerpunkt zum 125. Geburtstag von Schauspiellegende Paul Hörbiger. Am Ostersonntag, dem 21. April, steht die live-zeitversetzte Übertragung des Osterkonzerts „Frühling in Wien“ der Wiener Symphoniker auf dem Spielplan. Am Ostermontag, dem 22. April, erzählt – im Rahmen eines fünfteiligen Themenabends rund um herausragende Gotteshäuser Österreichs – die ORF-III-Neuproduktion „Der Dom, der Halbmond und die Kreuzritter – Babenbergs Visionen für St. Stephan“ ein weiteres spannendes Kapitel in der Geschichte des Wiener Stephansdoms.

Karsamstag: viermal „Paul Hörbiger Spezial“ (ab 9.00 Uhr), „Gipfel-Sieg“-Gespräch: „Diözesanbischof Benno Elbs und Heike Eder“ (15.30 Uhr), „GartenKULT: Indoorgarten“ (16.15 Uhr), „Das ganze Interview: Mathilde Schwabeneder im Gespräch mit Kurienkardinal Koch“ (17.40 Uhr), Fortsetzung des Hörbiger-Schwerpunkts mit zwei „zeit.geschichte“-Dokus (ab 19.20 Uhr) und sechs Folgen „Der alte Richter“ (ab 21.05 Uhr)

Am Karsamstag startet ORF III seinen Paul-Hörbiger-Schwerpunkt mit den vier Filmklassikern „Die Deutschmeister“ (9.00 Uhr), „Der Orgelbauer von St. Marien“ (10.50 Uhr), „Die Christel von der Post“ (12.20 Uhr) und „Die Winzerin von Langenlois“ (14.00 Uhr). Im Vorabend geht es zunächst dokumentarisch weiter: Auf die „zeit.geschichte“-Doku „Die Hörbigers – eine Schauspieldynastie“ (19.20 Uhr) folgt die von Günter Kaindlstorfer gestaltete neue Ausgabe der Porträtreihe „ORF-Legenden“ über Paul Hörbiger (20.15 Uhr). Ab 21.05 stehen dann die ersten sechs von zwölf Folgen der Serie „Der alte Richter“ auf dem Programm, in der sich Paul Hörbiger als Oberlandesgerichtsrat Dr. Daniel Westermeier um die Nöte und Sorgen der Bürger/innen von Pichelshofen kümmert.

Außerdem am Karsamstag: Eine Ausgabe des Formats „Gipfel-Sieg: Der Wille versetzt Berge“ (15.30 Uhr), zu der Barbara Stöckl Diözesanbischof Benno Elbs und Paraski-Rennläuferin Heike Eder aus Zürs am Arlberg zum Gespräch begrüßt. Um 16.15 Uhr gibt „GartenKULT“-Profi Josef Starkl hilfreiche Tipps für einen blühenden „Indoorgarten“. Um 17.40 Uhr gibt es „Das ganze Interview“ von ORF-Korrespondentin „Mathilde Schwabeneder im Gespräch mit Kurienkardinal Koch“. Kardinal Kurt Koch ist seit 2010 an der römischen Kurie tätig und damit der ranghöchste deutschsprachige Theologe an der Spitze des Vatikans. Mathilde Schwabeneder hat den Kardinal in Rom getroffen und mit ihm über Ostern, seine Begegnungen mit Papst Franziskus, aber auch über heikle Themen wie den Missbrauchsskandal in der katholischen Kirche gesprochen.

Ostersonntag: „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr: Ostern“ (8.45 Uhr), „Erlebnis Bühne LIVE: Frühling in Wien 2019“ (20.15 Uhr), sechsmal „Paul Hörbiger Spezial“ (ab 22.45 Uhr)

Eine Ausgabe der Reihe „Cultus – Der Feiertag im Kirchenjahr“ zum Thema Ostern (8.45 Uhr) eröffnet das ORF-III-Programm am Ostersonntag, gefolgt von Dakapos des Hörbiger-Schwerpunkts. Im Hauptabend begrüßen die Wiener Symphoniker in „Erlebnis Bühne LIVE“ den „Frühling in Wien 2019“ (live-zeitversetzte Übertragung ab 20.15 Uhr) mit beschwingten Werken der französischen Komponisten Maurice Ravel, Paul Dukas und Ernest Chausson. Der junge Stardirigent Lahav Shani führt gemeinsam mit dem französischen Ausnahmeviolinisten Renaud Capuçon durch den Abend. Um 21.55 Uhr gibt es die „ORF-Legenden“-Dokumentation über Paul Hörbiger zum Wiedersehen. Ab 22.45 zeigt ORF III die finalen sechs Folgen „Der alte Richter“.

Ostermontag: „Paul Hörbiger Spezial: Schwarzwaldmädel“ (18.15 Uhr), fünfteiliger „ORF III Themenmontag“ u. a. mit Premieren „Gedanken zum Stephansdom 2019“ und „Der Dom, der Halbmond und die Kreuzritter – Babenbergs Visionen für St. Stephan“ (ab 20.00 Uhr)

Am Ostermontag bringt ORF III bereits ab 8.15 Uhr Dakapos des Paul-Hörbiger-Schwerpunkts, den um 18.15 Uhr die Filmproduktion „Schwarzwaldmädel“ beschließt. Der Stephansdom und andere christliche Andachtsorte stehen dann im Zentrum eines fünfteiligen „ORF III Themenmontags“: Zunächst äußern sich in der Sendung „Gedanken zum Stephansdom 2019“ (20.00 Uhr) prominente Persönlichkeiten und die Spitzen der österreichischen Politik zum Verhältnis der Wiener Bevölkerung zu St. Stephan. Anschließend folgt die Premiere der ORF-III-Neuproduktion „Der Dom, der Halbmond und die Kreuzritter – Babenbergs Visionen für St. Stephan“ (20.15 Uhr) von Manfred Corrine und Wolfgang Niedermair. Der neue, bereits fünfte Teil der ORF-III-Dokureihe über die Wiener Kathedrale widmet sich den frühen Anfängen des berühmten Bauwerks. Danach präsentiert Karl Hohenlohe ein anderes herausragendes Wahrzeichen: „Die Wiener Karlskirche“ (21.00 Uhr). Zum Abschluss des Abends geht es zu zwei ehrwürdigen österreichischen Stiften: „Heiligenkreuz – Ein Stift im Wienerwald“ (21.50 Uhr) und „Klosterneuburg – Ein Stift an der Donau“ (22.40 Uhr).

