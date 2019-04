Nehammer: Homosexuellen-Hetze von Islamzentrum ist völlig inakzeptabel

VP-Integrationssprecher Nehammer nimmt Islamische Glaubensgemeinschaft in die Pflicht

Wien (OTS) - „Hetze gegen Homosexuelle hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Der Videoclip des Islamzentrums In Floridsdorf ist völlig inakzeptabel, noch dazu wenn sich das Video gezielt an Kinder richtet“, so Generalsekretär Karl Nehammer, Integrationssprecher der Volkspartei.



„Sollte sich bewahrheiten, dass dieses Video vom Islamzentrum ist, wurde klar eine Grenze überschritten, deshalb sollte die Islamische Glaubensgemeinschaft aktiv werden, diese Vorgänge aufklären und ihnen ein Ende setzen“, so Nehammer.



„Wir fordern ein friedvolles und respektvolles Miteinander, denn nur damit wird die Integration gefördert. Dazu tragen derartige Aktionen absolut nicht bei. Genauso wie das im Video scheinbar gelobte Kinderkopftuch“, so Nehammer abschließend.



