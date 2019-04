3. Bezirk: Lesung im Zeichen der Gastlichkeit am 23.4.

Wien (OTS/RK) - Im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) wird derzeit die Ausstellung „Zu Gast auf der Landstraße“ gezeigt, die in Wort und Bild über die langjährige Geschichte der Gastwirtschaften, Restaurants, Kaffeehäuser, „Beisln“ und anderen Lokale Auskunft gibt. Am Dienstag, 23. April, geht im Museum der nächste Abend in der beliebten Reihe „Literarischer Jour-fixe“ über die Bühne. Beginn der Lesung ist um 19.00 Uhr. Ingeborg „Ibo“ Steyer und Helga Anderle tragen selbst erlebte und notierte humorige Geschichten im Zeichen der Gastlichkeit vor.

Launige Texte weiterer Autoren und musikalische Schmankerln von Herald K („Strange Delights“) aus Norwegen runden das Programm ab. Der Eintritt zum Leseabend ist kostenlos. Das ehrenamtlich tätige Museumsteam (Leitung: Herbert Rasinger) freut sich über Spenden. Information: Telefon 4000/03 127. Erkundigungen wegen der Exponate, Öffnungsstunden und sonstigen Museumsbelange per E-Mail: bm1030@bezirksmuseum.at

