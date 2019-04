Greiner setzt auf Stärkung der Schaumstoffkompetenz

Kremsmünster (OTS) - Die Schaumstoffsparte ist seit jeher eine wesentliche Säule der global agierenden Greiner AG. In Form eines im Jahr 1992 gegründeten Joint Ventures mit Recticel S.A. hält Greiner 50% an der Eurofoam, einem führenden Hersteller von Polyurethan-Weichschaum in Zentral- und Osteuropa.

Recticel S.A. ist ein belgischer, börsenotierter Hersteller von Produkten aus Polyurethanschaum und in den vier Bereichen „Flexible Foams“ (Weichschaum), „Bedding“ (Bettwaren), „Insulation“ (Bauisolierungen) und „Automotive“ (Automobilbereich) tätig.

Die irische Kingspan Group hat am 16.04.2019 ein Übernahmeangebot für den Erwerb der Bereiche „Insulation“ (Bauisolierungen) und „Flexible Foams“ (Weichschaum) der Recticel-Gruppe gelegt. Im Falle der Übernahme der beiden Bereiche durch die Kingspan Group wird Greiner den „Flexible Foams“-Bereich erwerben und damit die globale Kompetenz im Schaumstoffbereich stärken.

Greiner mit Sitz in Kremsmünster (OÖ) zählt mit den vier operativen Sparten Greiner Packaging, Greiner Bio-One, Greiner Foam und Greiner Extrusion zu den führenden Schaumstoffproduzenten und Kunststoffverarbeitern für die Verpackungs-, Möbel-, Sport- und Automobilindustrie, für die Medizintechnik, den Pharmabereich sowie zu den führenden Herstellern von Extrusionslinien, Werkzeugen und Komplettanlagen für die Profilextrusion.

Greiner erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 1,579 Milliarden Euro und beschäftigte über 10.000 Mitarbeiter an 139 Standorten in 33 Ländern. Vorstandsvorsitzender ist Dipl. Betriebswirt (DH) Axel Kühner, Finanzvorstand ist Mag. Hannes Moser.

