Mit (künstlicher) Intelligenz zum Erfolg

Rekordumsatz

Wien (OTS) - Die Pöttinger Entsorgungstechnik schließt erstmals in ihrer Geschichte das Geschäftsjahr 2018/19 mit einem Umsatz von über € 20 Millionen ab. Dies stellt ein Wachstum von knapp 15% im vergangenen Jahr dar.

Aufgrund der stetig wachsenden Anzahl – von hochmotivierten und qualifizierten – Mitarbeitern konnte dieses Ergebnis erwirtschaftet werden. Die Manpower stieg auf mittlerweile 250 Mitarbeiter - und die Suche nach engagierten Kräften geht weiter.

Hohe Innovationskraft macht wettbewerbsfähig!

Die Einführung des neuen System Falconic hat maßgeblich zum Erfolg beigesteuert. Mit unserer „Falconic-Steuerung“ können Müllpressen mit dem Betreiber kommunizieren. Also wie voll sie sind, und ob sie abgeholt und entleert werden müssen.

Somit werden unnötige Entleerungen vermieden und der Verkehr entlastet. Die Falconic - Steuerung konnte bereits viele Kunden in Österreich und auch die Behörde in Singapur überzeugen, sowie einen der größten Schoko-Osterhasenhersteller Europas.

Dipl.-Ing. Klaus Pöttinger lebt Qualität und Nachhaltigkeit in seinem Tun.

In den letzten Jahren wurde in eine umweltschonende Pulverbeschichtungsanlage und in moderne Schweißroboter investiert. Und um weiterhin im Spitzenfeld platziert zu sein, sind wichtige Weiterentwicklungen im Bereich künstlicher

Intelligenz geplant.

„Mit Falconic haben wir die großartige Basis gelegt, um mit künstlicher Intelligenz die nächsten Effizienzgewinne zu erzielen. Tatsächlich produzieren wir die optisch ansprechendsten Presscontainer, dennoch freut es jeden Verkehrsteilnehmer, wenn er nicht hinter einem solchen im Stau steht“, so die Aussage des Firmenchefs.

Bei Pöttinger Fermenter ist die erste Umsatzmillion in Reichweite, die wie Herr Dipl.-Ing. Pöttinger weiß: „am schwersten zu erreichen ist!“

„Pöttinger Fermenter“ stellt modulare Fermentersysteme her. Mit der 3A Technologie werden organische Reststoffe zu Wertstoffen transformiert und dies ermöglicht eine ökologisch und ökonomisch nachhaltige Kreislaufwirtschaft. Dies bedeutet Energiegewinnung in Form von Biogas, Wärme, elektrischer Energie, LNG und Rohkompost.

