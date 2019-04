„Bully“-Gagfeuerwerk am Ostermontag in ORF eins: „Bullyparade – Der Film“ als deutschsprachige Free-TV-Premiere

Außerdem: Wiedersehen mit „Der Schuh des Manitu – Extra Large“ und „(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“

Wien (OTS) - Gleich dreimal zündet der bayerische Starkomiker Michael „Bully“ Herbig am Ostermontag, dem 22. April 2019, in ORF eins ein Gagfeuerwerk der Sonderklasse! Auftakt macht um 20.15 Uhr die deutschsprachige Free-TV-Premiere von „Bullyparade – Der Film“ mit altbekannten Charakteren aus der Kult-Sketch-Show: zwei Brüder auf einer historischen Mission, zwei Helden und ihr größtes Abenteuer, eine Reise ins Ungewisse, Exzesse an der Wall Street, eine bedrohte fremde Welt und das alles in einem einzigen Film!

Gleich danach um 21.50 Uhr gibt es ein Wiedersehen mit der schreiend komischen Karl-May-Westernparodie „Der Schuh des Manitu – Extra Large“ und um 23.20 Uhr steuern in „(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“ Käpt’n Kork, Mr. Spuck und Schrotty wieder durch die unendlichen Weiten des Weltraums. Mit an Bord: Christian Tramitz, Rick Kavanian, Til Schweiger, Anja Kling und Sky du Mont.

Mehr zu den Inhalten:

„Bullyparade – Der Film“ um 20.15 Uhr

In den fünf Episoden des Films reisen die Ossi-Brüder Kasirske „Zurück in die Zon“ ins Jahr des Mauerfalls. Sissi und ihr wilder Franz durchleben die „Wechseljahre einer Kaiserin“. Captain Kork, Mr. Spuck und Schrotty starten in „Planet der Frauen“ ein knallbuntes Weltraumabenteuer. In „Lutz of Wall Street“ geht es ins turbulente Banker-Leben. Und bei „Winnetou in Love“ steht der Wilde Westen wieder Kopf.

„Der Schuh des Manitu – Extra Large“ 21.50 Uhr

Apachen-Häuptling Abahachi (Herbig) nimmt beim Stamm der Schoschonen einen Kredit in Form von Goldtalern auf, um vom Ganoven Santa Maria (du Mont) ein Lokal zu kaufen. Als sich bei der Übergabe herausstellt, dass Abahachi von Santa Maria übers Ohr gehauen wurde, kommt es zum Eklat: Dabei erschießt der Bösewicht den Sohn des Schoschonen-Häuptlings. Der Stamm schwört Rache, und Abahachi hat nur eine Wahl: Er muss mit Hilfe seines Freundes und Blutsbruders Ranger (Tramitz) einen wertvollen Schatz finden. Leider sind die Teile der Schatzkarte in alle Winde verstreut, und so beginnt eine wahnwitzige Jagd der beiden Helden, verfolgt vom Häuptling Listiger Lurch (Irshad Panjatan) und Santa Maria.

„(T)Raumschiff Surprise – Periode 1“ um 23.20 Uhr

Der Weltraum – unendliche Weiten: Wir schreiben das Jahr 2304. Glücklich und zufrieden düst das schöne Raumschiff Surprise durch das All – dort, wo noch nie ein Mensch zuvor gewesen ist. Wozu auch, ist ja auch wenig los hier. Was der bekannt fröhlich-spritzigen Besatzung, bestehend aus Käpt’n Kork (Tramitz), Mr. Spuck (Herbig) und Schrotty (Kavanian), genügend Gelegenheit gibt, sich Prosecco schlürfend auf einen der wichtigsten Events aller Galaxien vorzubereiten: die Wahl der Miss Waikiki. Doch dann geschieht etwas, was es seit Lichtjahren nicht gegeben hat: Ein Fax rattert durch die eingerostete Leitung der Surprise. Ein Auftrag! Und zwar kein schlechter: Käpt’n Kork und seine Crew sollen die Welt retten.

