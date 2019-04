Kardinal Schönborn spricht in „Bewusst gesund“ über seine Prostatakrebserkrankung

Am 20. April um 17.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Karsamstag, dem 20. April 2019, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Prostatakrebs – Kardinal Schönborn über seine Erkrankung

Vor einigen Wochen hat Kardinal Christoph Schönborn den Schritt in die Öffentlichkeit gewagt und über seine bevorstehende Prostataoperation gesprochen. Er ist einer von rund 5.000 Männern, die in Österreich jährlich an Prostatakrebs erkranken. Entdeckt wurde der Tumor bei einer Vorsorgeuntersuchung, die er regelmäßig durchführen lässt. „Bewusst gesund“ hat Kardinal Schönborn zu einem Interview getroffen.

Aktion „loose tie“ gegen Prostatakrebs / Studiogast: Dr. Karl Dorfinger

Prostatakrebs ist die häufigste Krebserkrankung bei Männern. Wird sie im Frühstadium erkannt, ist die Krankheit gut behandelbar und in den meisten Fällen auch heilbar. Trotzdem scheuen viele Männer den Gang zum Urologen. Ab dem 45. Lebensjahr empfehlen Ärzte die Vorsorgeuntersuchung, denn Prostatakrebs macht im Anfangsstadium keine Beschwerden. Darauf will die Österreichische Krebshilfe mit der Aktion „loose tie“ im April aufmerksam machen. In „Bewusst gesund“ informiert Dr. Karl Dorfinger, Präsident des Berufsverbands der österreichischen Urologen (bvU), über Untersuchung und Therapien.

Nukleartherapie – Hoffnung für Rheumapatienten

Der Begriff Rheuma umfasst 400 verschiedene entzündliche Erkrankungen des Bewegungsapparats. Die wohl bekanntesten sind Rheumatoide Arthritis und Arthrose. Betroffene leiden unter angeschwollenen und stark schmerzenden Gelenken. Eine Methode, diese Beschwerden zu lindern, ist die Radiosynoviorthese. Dabei wird eine radioaktive Substanz direkt in das betroffene Gelenk injiziert. Diese bestrahlt die erkrankten Stellen von innen, dadurch werden zielgerichtet die entzündeten Zellen der Schleimhaut abgebaut. Bis die volle Wirkung eintritt, kann es mehrere Monate dauern. Aber mit der Zeit nehmen die Schmerzen ab und normale Bewegung ist wieder möglich. Gestaltung:

Denise Kracher.

Gleichschritt – Aktiv dank Line Dance

Line Dance wurde erstmals von den amerikanischen Einwanderern getanzt und hat seinen Ursprung in vielen europäischen Volkstanzrichtungen. Charakteristisch für den Line Dance ist das Tanzen in Linien, den sogenannten Lines, und man braucht dazu keine Tanzpartnerin bzw. keinen Tanzpartner. Die Tänze sind choreografiert, meist leicht zu lernen und machen vor allem in der Gruppe Spaß. Line Dance kurbelt nicht nur den Kreislauf und den Stoffwechsel an, er fördert auch die Kondition und trainiert das Gedächtnis. Line Dance ist daher auch für ältere Menschen eine gute Bewegungsform. Gestaltung: Denise Kracher.

„Bewusst gesund“-Tipp zum Thema brennende Füße

Für brennende Füße kann es viele Ursachen geben. Diabetes ist ein häufiger Auslöser, aber auch die Einnahme mancher Medikamente kann zu dieser Nebenwirkung führen. Treten die Beschwerden in heftiger Form immer nur nachts auf, sprechen Fachleute vom Burning-Feet-Syndrom, wobei die Ursache noch nicht geklärt ist. Welche Behandlungsmöglichkeiten es gibt, wollte ein Zuseher wissen und hat an Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn geschrieben.

