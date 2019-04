HIGH END 2019

Wuppertal (ots) - Vom 9. bis 12. Mai 2019 können Besucher einen Blick in die Zukunft der Unterhaltungselektronik werfen. Die HIGH END öffnet auf dem Münchner MOC Gelände wieder ihre Tore und zeigt die neuesten Entwicklungen in der Audiobranche. Diese international hoch angesehene Messe hat sich in fast vier Jahrzehnten als feste, globale Größe etabliert und findet bereits zum 38. Mal in Folge statt. Europas älteste Messe ihrer Art fungiert auch in diesem Jahr wieder als Impulsgeber für die gesamte Branche. Sie setzt Maßstäbe und ist der wichtigste Treffpunkt der Audiobranche, sowohl für kleine Manufakturen wie auch Audiomarken von Weltrang. Sie alle treffen sich genau hier. Denn neben den großen, wichtigen Globalplayern der Branche beweisen auch die kleineren Audio-Spezialisten ihre Entwicklungsfreude und finden auf der HIGH END ein entsprechend perfektes Ambiente im MOC München.

530 Aussteller aus 41 Ländern präsentierten im letzten Jahr ihre Highlights und Neuheiten in den vier Messehallen sowie zwei Atrien mit 138 prominenten Konferenzräumen. Das gibt es weltweit sonst auf keiner anderen Messe dieser Art.

360°-Angebotspalette

Die Messe erlaubt einen einmaligen Blick auf den Markt der gesamten internationalen Audio-Branche. Die HIGH END bietet die ganze Vielfalt des Audiomarktes - von Analog bis Digital. Bewährte Analogtechnik geht neue Verbindungen mit digitalen Entwicklungen der Neuzeit ein. Durch den radikalen Wandel in der Unterhaltungselektronik durch Digitalisierung und Virtualisierung erfreut sich Streaming einer ungebrochen großen Beliebtheit.

Es werden natürlich auch wieder Vinylplatten zum Verkauf angeboten. Die haptische sinnliche Scheibe aus schwerem Vinyl erfreut sich seit Jahren einer stetig wachsenden Nachfrage, symbolisiert sie doch einen Ruhepool in der hektischen, hoch technisierten Welt. Hier bietet sich dem Messebesucher die einmalige Möglichkeit, musikalische Pretiosen in ihrer gesamten Vielfalt kennen zu lernen und in Ruhe dem Musikgenuss zu frönen.

Unterhaltungselektronik für alle Altersklassen und für jedes Budget

Ob großer oder kleiner Geldbeutel, jüngerer oder älterer Jahrgang, auf der HIGH END kommen alle Musik- und Technikliebhaber auf ihre Kosten. Präsentiert werden natürlich auch erschwingliche Einsteigermodelle für HiFi Neulinge. Die HIGH END bietet folgerichtig die gesamte Bandbreite an Hifi- Produkten für jedes Budget, egal ob kleine Systeme für den Einstig, Kopfhörer, Plattenspieler oder eben auch die absolute Spitzenklasse des technisch möglichen. Die HIGH END ist und bleibt eben eine Messe für alle Musikliebhaber.

Die HIGH END® startet mit einem Fachbesuchertag

Die Messe ist am 9. Mai 2019 nur für registrierte Fachbesucher und Medien nach erfolgter Vorab- Registrierung geöffnet.

FAKTEN ZUR HIGH END® 2019

Messe: HIGH END® 2019

DIE INTERNATIONALE HIFI-MESSE

Ort:

MOC München - Lilienthalallee 40

80939 München-Freimann

Termin:

9. Mai - 12. Mai 2019

Fachbesuchertag:

Donnerstag, 9. Mai 2019

(nur mit Akkreditierung - online oder vor Ort)

Öffnungszeiten:

9.5.2019: 09.00 - 19.00 Uhr

10.5.+11.5.2019: 10.00 - 18.00 Uhr

12.5.2019: 10.00 - 16.00 Uhr

Preis für Fachbesucher:

25,00 EUR bei Vorabregistrierung

(gültig für alle Tage)

Preis für Publikum:

15,00 EUR / Tagesticket

(gültig Freitag oder Samstag)

25,00 EUR/ 3-Tagesticket

(gültig Freitag bis Sonntag)

5,00 EUR/Sonntagsticket

gültig nur Sonntag)

Veranstalter:

HIGH END SOCIETY Service GmbH

Vorm Eichholz 2g

42119 Wuppertal

Telefon: +49 (202) 70 20 22

E-Mail: info @ HighEndSociety.de www.HighEndSociety.de

