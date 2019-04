TERMINAVISO: Aktionstag für gesunde Lebensmittel

NÖ Bauernbund und IG Erdäpfel informieren Konsumenten auf den Straßen Wiens

Wien/St. Pölten (OTS) - Hitze, Trockenheit und ein enormer Drahtwurmbefall: Die Witterungsverhältnisse im vergangenen Jahr haben nicht nur den Erdäpfeln in Niederösterreich zugesetzt, sondern auch den Bauern. Die vermarktungsfähige Menge fiel gering aus und so kann der österreichische Erdäpfelmarkt heuer erstmals nicht durchgehend mit heimischen Qualitäten versorgt werden.

Dazu informieren der NÖ Bauernbund und die Interessensgemeinschaft Erdäpfelbau Konsumentinnen und Konsumenten mit einer Sympathie-Kampagne auf den Straßen Wiens und verteilen die letzten Erdäpfel aus der vorjährigen Ernte an Passanten. Dazu sind am 25. April drei Traktorengespanne mit rund 100 Bäuerinnen und Bauern in Wien unterwegs.



Wir laden dazu zu einem

FOTO- UND MEDIENTERMIN

am Donnerstag, 25. April 2019

um 10.00 Uhr

am Heldenplatz, 1010 Wien

sowie vor Ort auch zu Gesprächs- und Interviewmöglichkeiten mit

Johannes Schmuckenschlager, Präsident der NÖ Landwirtschaftskammer

Klaudia Tanner, NÖ Bauernbunddirektorin

Franz Wanzenböck, Obmann der IG Erdäpfel

ein.

Weitere Stationen an diesem Tag: entlang des Ringes, bei Staatsoper (Standort Walfischgasse) sowie Universität Wien (Standort Universität Wien).

Film- und Fotomöglichkeit sind gegeben. Wir freuen uns, Sie vor Ort begrüßen zu dürfen.

