Canopy Growth erweitert europäische Präsenz und erwirbt spanischen lizenzierten Cannabis-Produzenten Cafina

Smiths Falls, Ontario, Kanada, und Alicante, Spanien (ots/PRNewswire) - Canopy Growth Corporation ("Canopy Growth" oder das "Unternehmen") (TSX: WEED) (NYSE: CGC) freut sich, bekanntgeben zu können, dass es eine völlig in bar abgewickelte Akquisition des in Spanien ansässigen lizenzierten Cannabis-Produzenten S.L. ("Cafina") abgeschlossen hat. Die Übernahme bildet das Fundament für Canopy Growth, um seine europäische Produktionspräsenz in einem der idealsten Anbaugebiete der Welt zu erweitern. Sie ergänzt sowohl die bestehende lizenzierte Produktionsstätte in Odense, Dänemark mit 40.000 Quadratmetern Fläche als auch seine erstklassige, nach ISO 13485 international zertifizierte Anlage von Storz & Bickel in Tütlingen, Deutschland.

Cafina ist eines von drei Unternehmen in Spanien, das autorisiert ist, Cannabis mit mehr als 0,2 % Tetrahydrocannabinol (THC) für medizinische und Forschungszwecke zu züchten, zu vertreiben und zu exportieren und tut dies heute mit einem Treibhaus mit einer Fläche von etwa 150 Quadratmetern. Das Unternehmen hat auch eine Lizenz für den Hanfanbau. Mit dieser Übernahme und der geplanten entsprechenden Expansion in Spanien verbessert Canopy Growth seine langfristige Positionierung, um auf die Nachfrage in Europa nach medizinischem Cannabis und CBD-Produkten reagieren zu können. Canopy Growth hat außerdem eine Partnerschaft mit einem zweiten lizenzierten Produzenten in Spanien abgeschlossen, der Cannabisblüten unter einem bestehenden Lieferarrangement produziert.

"Der Betrieb mehrerer Produktionsanlagen innerhalb von Europa wird es uns ermöglichen, den Umsatz in der EU frei von Lieferbeschränkungen zu steigern", kommentierte Mark Zekulin, President und Co-CEO, Canopy Growth. "Diese strategische Übernahme in einer skalierbaren, kostengünstigen Produktionsumgebung diversifiziert unsere eigenen Produktionskapazitäten in Europa, ähnlich unserem Ansatz in Kanada, wo wir Produktionsanlagen in sieben verschiedenen Provinzen haben. Die Hinzufügung von Cafina wird es uns ermöglichen, unsere Präsenz in Spanien mit der bestehenden Anbaulizenz als Startrampe schnell auszubauen, während wir sicherstellen, dass unsere kanadische Präsenz - die größte auf der Welt - weiterhin die Nachfrage nach Cannabis für medizinischen und Freizeitbedarf in Kanada bedienen kann."

Cafina wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in der spanischen Provinz Alicante. Mit einem fokussierten Team hat Cafina bereits ein kleines Gewächshaus für die Produktion von medizinischem Cannabis für Forschungszwecke eingerichtet und konzentriert sich zusätzlich auf erntebedingte Forschung und Entwicklung und den Verkauf von Hanfsaat. Cafina erhielt im November 2018 seine allgemeine und seine Forschungslizenz von der spanischen Agentur für Arzneimittel und Gesundheitsprodukte (AEMPS) und hatte zuvor eine Hanflizenz erhalten, die die Züchtung von Cannabis Sativa (<0,2 % THC) und die Extraktion von Cannabinoiden für Forschungszwecke im kleinen Maßstab autorisiert. Der CEO von Cafina, Xavier Delas Martinez, wird den Standort weiterhin selbst leiten, während Canopy Growth Kapital beisteuert, um den Betrieb im Laufe des Kalenderjahres 2019 hochzuskalieren.

Canopy Growth setzt seine substanziellen Barreserven weiterhin strategisch ein, um Vermögenswerte zu erlangen, mit denen das Unternehmen effizient skalieren und in globale Märkte expandieren kann.

Ein Hoch auf das zukünftige Wachstum (im sonnigen Spanien).

Über Canopy Growth Corporation

Canopy Growth ist ein weltweit führendes diversifiziertes Cannabis- und Hanf-Unternehmen, das unterschiedliche Marken und kuratierte Cannabis-Sorten in trockener Form, Öl und Softgel-Kapseln anbietet. Canopy Growth bietet medizinisch zugelassene Vaporizers über die Tochtergesellschaft Storz & Bickel GMbH & Co. KG an. Von Produkt- und Prozessinnovationen bis zur Marktausführung wird Canopy Growth angetrieben von einer Leidenschaft für Leadership und der Absicht, ein Cannabis-Unternehmen von Weltformat aufzubauen - Produkt um Produkt, Standort um Standort und Land um Land. Das Unternehmen hat Betriebe in mehr als einem Dutzend Ländern auf fünf Kontinenten.

Das Unternehmen hat sich stolz dem Ziel verschrieben, Menschen in Gesundheitsberufen aufzuklären, robuste klinische Studien durchzuführen und das Verständnis der Öffentlichkeit für Cannabis zu erweitern, und durch seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Canopy Health Innovations ("Canopy Health") hat es Millionen von Dollar in modernste, kommerzielle Forschung und in die Entwicklung geistigen Eigentums investiert. Canopy Growth arbeitet mit der Beckley Foundation zusammen und hat Beckley Canopy Therapeutics ins Leben gerufen, um klinisch validierte Cannabis-basierte Medikamente zu erforschen und zu entwickeln, mit einem starken Fokus auf dem Schutz geistigen Eigentums. Canopy Growth hat Vermögenswerte des führenden Hanf-Forschungsinstituts ebbu, Inc. ("ebbu") übernommen. Fortschritte im Bereich geistiges Eigentum ("IP") und Forschung und Entwicklung, die vom ebbu-Team erzielt wurden, sind direkt anwendbar auf das genetische Zuchtprogramm für Hanf und THC-reiches Cannabis und Cannabis-haltige Getränke von Canopy Growth. Über das Beteiligungsunternehmen Canopy Rivers Corporation bietet das Unternehmen Ressourcen und Investitionen für neue Marktteilnehmer und baut ein Portfolio von stabilen Investitionen in dem Sektor auf.

Von unserer historischen Notierung an der Börse von Toronto und der Börse von New York bis zu unserer fortgesetzten internationalen Expansion ist der Stolz, den Shareholder-Value durch Leadership zu steigern, in allem, was wir tun, zu spüren. Canopy Growth hat Partnerschaften mit führenden Namen des Sektors geschlossen, wie Cannabis-Größe Snoop Dogg, den legendären Züchtern DNA Genetics und Green House Seeds, Batelle, der weltgrößten gemeinnützigen Forschungs- und Entwicklungsorganisation, und dem führenden Fortune-500-Alkoholunternehmen Constellation Brands, um nur einige zu nennen. Canopy Growth betreibt zehn lizenzierte Cannabis-Produktionsanlagen mit ca. 400.000 Quadratmetern Produktionskapazität, einschließlich über 90.000 Quadratmetern GMP-zertifizierter Produktionsfläche. Das Unternehmen betreibt Tweed-Einzelhandelsgeschäfte in Neufundland und Manitoba und hat Lieferverträge mit allen kanadischen Provinzen und Territorien abgeschlossen. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.canopygrowth.com

