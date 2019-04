WordCamp Vienna 2019

Ihr interessiert euch für das beliebte CMS WordPress? Dann kommt zum WordCamp Vienna 2019, am 27. & 28. April im UNI-Campus Wien Altes AKH.

Wien (OTS) - WordCamps sind informelle Konferenzen von der WordPress Community organisiert und bieten vielen interessanten Themen rund um WordPress und das Internet. Egal ob Blogger, Marketingverantwortliche, Webdesigner, Entwickler, SEO’s, Unternehmer, Start-Up’s, Consultants, für jeden sollte etwas Interessantes dabei sein.

WordCamps sind die einzigen offiziellen Konferenzen zu WordPress, da sie auch von WordCamp Central genehmigt werden. WordCamps sind gemeinnützige Veranstaltungen, bei denen jeder Überschuss in die WordPress Foundation zurückfließt, die alle WordPress-Marken beheimatet.

WordCamps finden weltweit statt, wobei Wien eine besondere Bedeutung zukommt. Wien bietet die Vorträge und Workshops sowohl in deutscher als auch englischer Sprache an. Das WordCamp Vienna findet nun bereits zum fünften Mal im UNI Campus des Alten AKH’s und der Code Factory statt und es werden etwa 400 Teilnehmer erwartet.

Es gibt interessante Vorträge und Workshops zu spannenden Themen rund um WordPress und das Internet. Das Veranstaltungsprogramm findet ihr auf der WordCamp Vienna Webseite unter https://2019.vienna.wordcamp.org/schedule/

Ergänzed werden auch ein Kids-Workshop sowie Kinderbetreuung angeboten, um Eltern eine stressfreie Teilnahme an der Konferenz zu ermöglichen.

Wir freuen uns wieder auf eine spannende Veranstaltung mit euch! Das ganze Angebot bekommt ihr für nur Euro 20 (Standardticket) und es sind noch Tickets auf unserer Webseite erhältlich unter https://2019.vienna.wordcamp.org/tickets-de/

Datum: 27.04.2019, 08:00 - 18:00 Uhr

Ort: Universitätscampus (Altes AKH)

Spitalgasse 2-4, 1090 Wien, Österreich

Url: https://2019.vienna.wordcamp.org

WordCamp Vienna 2019 Contributors Day

Der Contributor Day beim WordCamp Vienna 2019 ist der zweite Tag der Veranstaltung, und wie der Name vermuten lässt, tragen wir zu WordPress bei. Grundsätzlich versammeln wir uns in einem kleineren Kreis als am Vortag und geben zusammen der WordPress-Community etwas zurück.

Datum: 28.04.2019, 09:00 - 16:00 Uhr

Ort: Code Factory

Kettenbrückengasse 23/2/12, 1050 Wien, Österreich

Url: https://2019.vienna.wordcamp.org

Tickets für WordCamp Vienna 2019 Jetzt Ticket sichern

Rückfragen & Kontakt:

WordCamp Vienna 2019 Organizers Team

Ing. Hannes Linsbauer

+436605605984

https://2019.vienna.wordcamp.org/contact/