„Aufgetischt“ präsentiert am Osterwochenende in ORF 2 eine kulturelle und kulinarische Entdeckungsreise durch Oberösterreich

Neu: „Aufgetischt – Linz“ und Dakapo für „Aufgetischt – An der Donau in Oberösterreich“

Wien (OTS) - „Aufgetischt“ geht am Osterwochenende in zwei Ausgaben auf kulturelle und kulinarische Entdeckungsreise in Oberösterreich. Am Ostersonntag gibt es um 18.05 Uhr in ORF 2 das Dakapo von „Aufgetischt – An der Donau in Oberösterreich“ im Abschnitt von Engelhartszell bis Enns. Am Ostermontag heißt es in einer neuen Ausgabe um 18.05 Uhr in ORF 2 „Aufgetischt – Linz“.

Neu: „Aufgetischt – Linz“ am 22. April um 18.05 Uhr in ORF 2

In Linz verträgt sich scheinbar Gegensätzliches. Klischees sind gar nicht gern gesehen. Die Stahlstadt ist Kulturstadt. Im Ars Electronica Center arbeitet man längst daran, „digital und analog“ ineinander fließen zu lassen. „Aufgetischt“ wandert zwischen beiden Welten, schaut auf altes, analoges Handwerk und erforscht Grenzgebiete, wo menschliches Können und Computertechnik verschmelzen und Kunst entsteht. Küchenchef Philipp Lukas werkt im Restaurant „Verdi“, das sein Urgroßvater gegründet hat, daran, kulinarisch Neues mit oberösterreichischer Note zu schaffen. Kulturwissenschafterin Kristina Maurer lässt im Ars Electronica Center Computer und Roboter mittels künstlicher Intelligenz selbst forschen. Gefühl für Bewegung und das richtige Timing nutzt die junge Dirigentin Katharina Müllner noch im rein analogen Sinn, in einem hochkomplexen Umfeld. Um Kraft und Ruhe zu tanken, sucht und findet sie in Linz Kaffeeraritäten. Bei der Illustratorin Bettina Wolfsegger und dem Buchdrucker Rio Roither wird das Digitale zum Werkzeug, das altes Handwerk ergänzt. Im Geigenbau hat sich die Technik in den vergangenen 300 Jahren kaum verändert. Geigenbaumeister Franz Übelhör liebt es, traditionsverwurzelte Arbeitstechniken anzuwenden. Er betreibt einen Blog, in dem er sein Wissen mit Kollegen aus der ganzen Welt teilt. Gestaltung: Katharina Heigl.

Dakapo für „Aufgetischt – An der Donau in Oberösterreich“ am 21. April um 18.05 Uhr in ORF 2

Sie ist vielbesungen und in der Literatur allgegenwärtig. Wie ein blaues Band durchzieht sie das Land: Die Donau – von Engelhartszell bis Enns – begleitet das Publikum auf einer filmischen Reise durch Oberösterreich. Die Menschen, die an ihren Ufern leben und arbeiten, die sich mit dem Fluss zu einem bunten Gewebe an Erlebnissen und Geschichten verflechten, prägen das Bild. Das war schon immer so – in guten wie in schlechten Zeiten, bei Hoch- und Niedrigwasser. Prächtige Natur und imposante Architektur sind pittoreske Kulissen, die Menschen aber sind die eigentlichen Hauptdarsteller auf der „Lebensbühne“ einer Region. Sie sind es, die den Alltag bestreiten und zugleich das Abenteuer wagen, ihre Leidenschaften zu leben, aus ihrem Beruf Berufung zu machen, aus ihrem Wohnort Heimat:

„Aufgetischt besucht Hydrologen, Malerinnen, Wirte, Glasbläser, Köchinnen und Bildhauer, lassen Landschaften, Klöster, Burgen, Gasthöfe, Hafengelände und Graffiti-Wände an uns vorüberziehen. Kulisse und Realität, aus der fließenden Perspektive, vom Wasser aus, betrachtet. Die Sendung folgt den Schlingen und Strudeln, Untiefen und Gräben, Wellentälern und -Bergen flussabwärts. Immer auf der Suche nach dem Besonderen, nach Unbekanntem und Vertrautem. Gestaltung: Claudia Pöchlauer.

