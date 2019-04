Bodyweight-Day 2019: Neue Sportarten entdecken & ausprobieren

World of Barheroes, Helden-Parcours der Sporthilfe und Schülertag ‒ die Highlights vom 10.‒11. Mai in der Marx Halle in Wien

Beim Bodyweight-Day kann man viele neue Trendsportarten kennenlernen und gleich ausprobieren. Alle diese Sportarten werden nur mit dem eigenen Körpergewicht ausgeführt Florian Schachner, Initiator Bodyweight-Day

Das gesamte Programm ist vollgepackt mit Showeinlagen von Masters of Dirt, Cheerleader-Shows und auch mit vielen unterschiedlichen Einheiten zum Mitmachen. David Jandrisevits, Initiator Bodyweight-Day

Wien (OTS) - Am 10. und 11. Mai 2019 findet bereits zum vierten Mal der Bodyweight-Day in der Marx Halle in Wien statt. „ Beim Bodyweight-Day kann man viele neue Trendsportarten kennenlernen und gleich ausprobieren. Alle diese Sportarten werden nur mit dem eigenen Körpergewicht ausgeführt “, betont der Bodyweight-Day-Initiator Florian Schachner, der die Veranstaltung 2016 mit seinem Partner David Jandrisevits ins Leben gerufen hat. „Die internationalen Stars aus der Szene präsentieren in Wien ihre Sportarten ‒und jeder kann mitmachen. Es wird ein Festival der Trendsportarten“, beschreibt der begeisterte Calisthenics-Athlet das Programm.

Zu den Sportarten zählen: Bouldern, Parkour, Freerunning, Crossfit, Capoeira, Cheerleading, Functionaltraining, Acroyoga, Aerial Silk, Poledance und Calisthenics. „Ein besonderes Highlight am Bodyweight-Day ist die internationale Calisthenics-Meisterschaft, die wir bereits 2017 nach Wien geholt haben“, erzählt Jandrisevits. „ Das gesamte Programm ist vollgepackt mit Showeinlagen von Masters of Dirt, Cheerleader-Shows und auch mit vielen unterschiedlichen Einheiten zum Mitmachen. Am Freitagvormittag gibt es erstmals ein eigenes Programm und Gratis-Eintritt für Schülerinnen und Schüler.“

World of Barheroes

Das FIBO-erprobte Battle-Format „World of Barheroes” wird beim Bodyweight-Day zum ersten Mal in Österreich präsentiert. „Hier treten die besten Calisthenics-Athleten der Welt gegeneinander an. Diese Championship hat einen großen Show-Charakter. Musik und Choreographie stehen neben den atemberaubenden sportlichen Leistungen im Vordergrund“, erklärt Schachner.

„Helden-Parcours“ mit der Österreichischen Sporthilfe

Der Bodyweight-Day startet heuer eine Kooperation mit der Österreichischen Sporthilfe. „Wir errichten einen abwechslungsreichen Sporthilfe Helden-Parcours beim Bodyweight-Day. Hier können Sportler, Athleten und Besucher ihre Fitness, Kraft und Ausdauer unter Beweis stellen“, erklärt Harald Bauer, Geschäftsführer der Österreichischen Sporthilfe. „Wir freuen uns, die Sporthilfe als Partner gewonnen zu haben, gemeinsam suchen wir auf dem Helden-Parcours den Supersportler“, betont Schachner. Neben dem Erlös des Helden-Parcours gehen 50 Cent pro verkauftes Ticket an die Sporthilfe.

Vielfalt zeigen

„Wir trainieren alle mit dem eigenen Körpergewicht, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Diese Vielfalt wollen wir zeigen. Es kann jeder machen, es macht Spaß, kostet keine teuren Fitness-Center-Mitgliedschaften und bringt rasch Erfolge“, unterstreicht Schachner abschließend.

Eventinfos:

Bodyweight-Day 2019

Freitag, 10. Mai 2019, 9.00 Uhr bis 22.00 Uhr

Samstag, 11. Mai 2019, 10:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Marx Halle, Karl-Farkas-Gasse 19, 1030 Wien

Programm:

www.bodyweightday.com

Tickets:

ab 10,60 Euro für Erwachsene unter: www.bodyweightday.com

