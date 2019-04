Moosbrugger gratuliert erster nominierter LK-Präsidentin Michaela Langer-Weninger

Starkes Zeichen für Frauen in der Landwirtschaft - Franz Reisecker übergibt Amt

Wien (OTS) - Der Präsident der Landwirtschaftskammer (LK) Oberösterreich, Franz Reisecker, hat heute nach neun Jahren unermüdlichen Einsatzes an der Spitze der bäuerlichen Interessenvertretung in Oberösterreich seinen Rückzug angekündigt und seine Nachfolgerin vorgestellt. Die Landwirtin und Landtagsabgeordnete Michaela Langer-Weninger wurde heute in der Sitzung des Landesvorstandes des OÖ Bauernbundes und des Landesbauernrates einstimmig für das Amt der Präsidentin der LK OÖ nominiert. Die Wahl zur LK-Präsidentin wird bei der nächsten Sitzung der LK-Vollversammlung am 27. Juni 2019 durchgeführt.



"Mit der Hofübergabe an eine Bäuerin und Landespolitikerin setzt Franz Reisecker ein starkes Zeichen für die Frauen in der Landwirtschaft und für eine partnerschaftliche Interessenvertretung. Wir danken Franz Reisecker für sein Engagement und seinen unermüdlichen Einsatz für Österreichs Bauernfamilien national und auf internationaler Ebene als Vizepräsident des europäischen Bauernverbandes COPA. Er hat Österreichs Agrarpolitik durch seine engagierte und umsichtige Art entscheidend mitgestaltet und geprägt, dafür wollen wir ihm großen Dank und Anerkennung aussprechen", erklärt LK Österreich-Präsident Josef Moosbrugger zum bevorstehenden Wechsel an der Spitze der LK Oberösterreich.



Respekt und Wertschätzung



"Unser Ziel ist es, dass die bäuerliche Landwirtschaft in Österreich jene Wertschätzung erfährt, die ihr täglicher unermüdlicher Einsatz verdient. Denn Bäuerinnen und Bauern sind es, die in größter Verantwortung Lebensmittel in höchster Qualität erzeugen und somit täglich unseren Tisch decken. Es ist daher im Interesse der Gesamtgesellschaft, dass eine intakte und starke österreichische Landwirtschaft weiterhin Motor vitaler, lebendiger, lebenswerter Regionen bleiben kann. Wir brauchen dazu die Frauen in der Landwirtschaft und daher setzen wir auf eine partnerschaftliche Interessenvertretung. Mit der ersten Frau an der Spitze einer Landwirtschaftskammer sind wir auf dem richtigen Weg", betont Moosbrugger.

Erstmals Landwirtin als LK-Präsidentin



Michaela Langer-Weninger bewirtschaftet gemeinsam mit ihrem Mann den "Aichriedlhof" mit Bio-Heumilcherzeugung in Innerschwand am Mondsee. Die Bäuerin und Mutter von drei Kindern (Sofia 19, Jakob 17, Samuel 12) ist seit 2009 Abgeordnete zum OÖ. Landtag, seit 2014 Bauernbund-Landesobmann-Stellvertreterin und seit 2016 ÖVP-Bezirksparteiobfrau in Vöcklabruck. Die Bäuerin ist Absolventin der Höheren Bundeslehranstalt für Tourismus in Krems und war vor ihrer Heirat 2008 als Touristikkauffrau beim Tourismusverband St. Gilgen tätig. 2008 wurde sie Ortsbäuerin von Innerschwand am Mondsee und im März 2009 stellvertretende Bezirksbäuerin von Vöcklabruck. Michaela Langer-Weninger hat sowohl die Matura mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen als auch die Facharbeiterprüfung Landwirtschaft (2003) sowie die Meisterprüfung Ländliche Hauswirtschaft/Ländliches Betriebs- und Haushaltsmanagement (2006).



Die Landwirtin und Politikerin ist seit Jahren auch ehrenamtlich aktiv, wie etwa als Bezirksobfrau des OÖ Familienbundes, als Obfrau des traditionellen Bauernmarktes Mondsee (seit 2010), als Obfrau von NORA, Beratungsstelle für Frauen und Familien (seit 2014) und als Landesobfrau der Arbeitsgemeinschaft der Meister und Absolventenverbände landwirtschaftlicher Schulen (seit 2015). (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Landwirtschaftskammer (LK) Österreich

Dr. Josef Siffert

Schauflergasse 6, 1015 Wien

Tel.-Nr.: +43/1/53441-8521

E-Mail: j.siffert @ lk-oe.at

www.lko.at