ORF-Premiere für Bestseller-Verfilmung „Ich bin dann mal weg“: Devid Striesow als Hape Kerkeling auf dem Jakobsweg

In weiteren Rollen u. a. Martina Gedeck, Katharina Thalbach, Annette Frier – am 17. April um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Starentertainer Hape Kerkeling auf Selbstfindungstrip auf dem Jakobsweg: Diese Geschichte, die das Leben schrieb, wurde – als Buch wie als Film – zum Millionenhit. Unter dem Titel „Ich bin dann mal weg“ verarbeitete der TV-Liebling die Erlebnisse seiner 2001 durchgeführten, bewegten Pilgerfahrt nach Santiago de Compostela zum Bestseller, die liebevolle Verfilmung aus dem Jahr 2015 begeisterte das Kinopublikum mindestens ebenso. Die von Regisseurin Julia von Heinz in Szene gesetzte Reise Kerkelings zu sich selbst ist als ORF-Premiere am Mittwoch, dem 17. April 2019, um 20.15 Uhr in ORF 2 zu sehen. Der deutsche Schauspieler Devid Striesow schlüpfte als Hape Kerkelings filmisches Alter Ego in die Wanderschuhe, um sich – nach Hörsturz, Gallenblasenoperation und einem eingebildeten Herzinfarkt – eine Auszeit in Form einer Pilgerreise zu gönnen. An der Seite von Striesow sind u. a. Martina Gedeck, Karoline Schuch, Annette Frier, Katharina Thalbach, Inez Bjørg David und Julia Engelmann zu sehen. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Jane Ainscough.

Mehr zum Inhalt

Hape Kerkeling (Devid Striesow) ist ein überaus erfolgreicher Bühnen-und TV-Star, als er während eines Auftritts zusammenbricht. Als er erwacht, informieren ihn die Ärzte darüber, dass man ihm die Gallenblase entfernt hat und dass er akut von einem Herzinfarkt bedroht ist. Hape beschließt, eine Auszeit zu nehmen. Um zu sich selbst zu kommen, entscheidet er sich dafür, auf dem Jakobsweg nach Santiago de Compostela in Spanien zu wandern. Einmal auf dem Weg angekommen, trifft er auf viele Leute, die nach Antworten suchen. Hape muss realisieren: Er kennt nicht einmal die Frage.

