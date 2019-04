Notre-Dame: Stephansdom und Kathedralen Europas läuten um 12 Uhr

Pummerin erklingt zu Mittag - Generalvikar Krasa: Menschen nicht nur in Paris bewegt und betroffen vom Großfeuer

Wien (KAP) - Aus Trauer und Betroffenheit über die durch Feuer schwer beschädigte Notre-Dame-Kathedrale werden am Dienstag zu Mittag die Glocken vieler europäischer Dome und Basiliken läuten. Am Wiener Stephansdom werde aus diesem Anlass die Pummerin um 12 Uhr erklingen, wie der Wiener Generalvikar Nikolaus Krasa am Dienstag mitteilte.

"Unzählige Menschen nicht nur in Paris sind bewegt und betroffen vom Großfeuer in der Kathedrale Notre-Dame de Paris. In Solidarität mit Notre-Dame werden heute zu Mittag die Glocken vieler europäische Kathedralen geläutet werden", so Krasa.

