Kulturminister Blümel: Lesen beginnt mit guten Büchern

Verleihung Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis 2019 – 14. Mai 2019 um 11 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Eisenstadt

Wien (OTS) - Der Österreichische Kinder- und Jugendbuchpreis 2019 wird am Dienstag, dem 14. Mai 2019, um 11 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Eisenstadt verliehen.

„Gerade die Vermittlung von Kunst und Kultur an Kinder und Jugendliche ist mir ein persönliches Anliegen. Und: Lesen beginnt mit guten Büchern“, sagte Bundesminister für EU, Kunst, Kultur und Medien, Gernot Blümel, anlässlich der Bekanntgabe der diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger des Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreises.

„Bilderbücher, Kinderbücher, Jugendromane, eine Graphic Novel und ein Buch, das neue Wege im Zusammenspiel von Text, Bild und typographischer Gestaltung geht: Die heuer ausgezeichneten Werke sind so vielfältig wie die Kinder- und Jugendliteratur selbst. Mit dem Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis zeichnen wir Autorinnen und Autoren sowie Illustratorinnen und Illustratoren aus, die mit ihrer Kreativität und künstlerischen Arbeit die Buchlandschaft für die junge Generation maßgeblich mitgestalten und prägen. Gleichzeitig danken wir auch den Verlegerinnen und Verlegern, die diese wunderbaren Bücher in den heimischen Handel bringen, für ihr Engagement und ihren Einsatz. Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern sehr herzlich zum Kinder- und Jugendbuchpreis 2019“, so Kulturminister Blümel.

Der Österreichische Kinder- und Jugendbuchpreis wird jährlich vom Bundeskanzleramt an vier Preisträgerinnen und Preisträger vergeben und ist mit jeweils 6.000 Euro dotiert. Die Jury hat zusätzlich sechs weitere Bücher in die Kollektion zum Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis aufgenommen.

Die Jury, bestehend aus Severin Filek (Design Austria), Karin Haller (Institut für Jugendliteratur), Magda Hassan (Buchhandlung Herder), Barbara Mayer (Literaturhaus Mattersburg) und Peter Rinnerthaler (Studien- und Beratungsstelle für Kinder- und Jugendliteratur), hat aus insgesamt 67 eingereichten Titeln von 27 Verlagen herausragende Kinder- und Jugendliteratur ausgewählt, die nun mit einem Preis oder der Aufnahme in die Kollektion bedacht wird.

Überreicht werden die Auszeichnungen vom Leiter der Sektion für Kunst und Kultur im Bundeskanzleramt, Jürgen Meindl.

Weitere Informationen zum Preis, den ausgezeichneten Büchern sowie Statements der Preisträgerinnen und Preisträger finden Sie auf:

www.lesefest.at

Österreichischer Kinder- und Jugendbuchpreis 2019

Jens Rassmus: „Das Nacht-Tier“, Nilpferd im G & G Verlag 2018 Albert Wendt: „Henrikes Dachgarten. Das Wunder auf der Krummen Sieben“, mit Illustrationen von Linda Wolfsgruber, Verlag Jungbrunnen 2018

Irmgard Kramer: „17 Erkenntnisse über Leander Blum“, Verlag Loewe 2018

Lilly Axster, Christine Aebi: „Ein bisschen wie du / A little like you“, Verlag Zaglossus 2018

Aufnahme in die Kollektion zum Österreichischen Kinder- und Jugendbuchpreis 2019

Andreas Thaler, Lisa Maria Wagner: „Frida, Flii und Mo“, Luftschacht Verlag 2018

Sepideh Sarihi, Julie Völk: „Meine liebsten Dinge müssen mit“, Verlag Beltz & Gelberg 2018

Tanja Fabsits: „Der Goldfisch ist unschuldig“, Verlag Tyrolia 2018 Michael Roher: „Frosch und die abenteuerliche Jagd nach Matzke Messer“, Verlag Tyrolia 2018

Elisabeth Steinkellner: „Dieser wilde Ozean, den wir Leben nennen“, Verlag Beltz & Gelberg 2018

Peter Phobia: “My Father Never Cut His Hair”, Luftschacht Verlag 2018

Rückfragen & Kontakt:

Anna Edlinger

Presse Bundesminister Blümel

+43 664 88 11 69 48

anna.edlinger @ bka.gv.at