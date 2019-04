Gut sehen und gut aussehen!

Nur jeder 5. Brillenträger in Österreich trägt auch eine optische Sonnenbrille

Laut einer Studie besitzen rund 20% aller Brillenträger keine optische Sonnenbrille. Kein Wunder - war doch das Angebot für modebewusste Brillenträger bisweilen begrenzt. Hartlauer als Österreichs größter Optiker bietet exklusiv in Österreich Designersonnenbrillen speziell für Brillenträger und verzeichnet damit einen starken Trend. Weltmarken wie Calvin Klein Jeans, Karl Lagerfeld, Missoni, Cerruti uvm. bieten hier eine trendige Auswahl für den bevorstehenden Sommer.

Gerade im Frühling, wenn die Sonne intensiver wird, kann das die Sehqualität merkbar trüben. „Beim Autofahren kann einen die Sonneneinstrahlung massiv blenden. Menschen mit Sehschwäche können hier mitunter in gefährliche Situationen kommen“, weiß Hermann Ebenbichler, Optikverantwortlicher bei Hartlauer.



Fokus auf Brillenträger

Optische Sonnenbrillen in der persönlichen Glasstärke bieten die gewohnte Sehqualität und schützen zudem die Augen vor Blendung und UV-Strahlen. Als Nummer 1 beim Thema Optik in Österreich ist Hartlauer auch bei optischen Sonnenbrillen Vorreiter. „Bei uns ist mittlerweile jede zweite Sonnenbrille optisch verglast“, so Robert F. Hartlauer zum spürbaren Trend. Für die notwendige Qualität und Präzision der Verglasung sorgen die 600 erfahrenen Optiker bei Hartlauer – und die eigene Brillenschleiferei in Steyr, übrigens die modernste Europas.

Verglaste Designer-Sonnenbrillen

Preisbewusste Fashionfreaks werden Augen machen: Bei Hartlauer gibt es österreichweit Designer Sonnenbrillen von Calvin Klein Jeans, Missoni, Cerutti uvm. mit individueller optischer Verglasung ohne Aufpreis.

Gute Sicht auch im Sport

Neben optischen Sonnenbrillen für den täglichen Bedarf bietet Hartlauer auch speziell verglaste Sportbrillen an. Die Modelle bieten Bewegungshungrigen bei ihren Ausflügen ins Freie uneingeschränkte Rundumsicht und optimalen Wind- und Sonnenschutz.

Sonnenbrillen sind mehr als Accessoires

Von klassisch bis markant, von runden Modellen bis zum Piloten-Stil – bei Hartlauer findet sich diesen Frühling für jeden Geschmack ein passendes Designer-Modell. Sonnenbrillen sind aber weit mehr als trendige Accessoires. „Damit eine Sonnenbrille vor der Sonne schützt, muss sie zu 100 % passen.“, betont Hermann Ebenbichler. Kein Wunder also, dass Hartlauer-Mitarbeiter bei einer Brillenberatung ganz genau hinschauen.

„Die Kombination aus erstklassiger Qualität und ansprechendem Design zu leistbaren Preisen hatten wir immer schon im Blick. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.“

Robert F. Hartlauer

