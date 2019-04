Zurich als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet

Wien (OTS) - Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft (Zurich) zählt zu den beliebtesten Arbeitgebern in der Versicherungsbranche. Das ist das Ergebnis einer groß angelegten Recherche-Studie, bei der Feedbacks von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aus ganz Österreich eingeflossen sind.

„Als Zurich wollen wir ein attraktiver Arbeitgeber sein. Daher freuen wir uns sehr über die erneute Auszeichnung als Top-Arbeitgeber“, erklärt Andrea Stürmer, Vorsitzende des Vorstandes von Zurich. „Wir bieten attraktive Arbeitsbedingungen und interessante Entwicklungsmöglichkeiten. Das schätzen unsere 1.200 Mitarbeitenden und auch viele Bewerberinnen und Bewerber.“

In einem umfangreichen Rechercheprojekt haben die Zeitschrift trend, das Marktforschungs-Unternehmen Statista sowie die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu die besten Arbeitgeber Österreichs ermittelt. Mehr als 200.000 Beurteilungen wurden dafür ausgewertet. Für die Branche Versicherungen wurden über alle Beurteilungskanäle insgesamt knapp 4.400 Feedbacks berücksichtigt. Zurich erzielte einen Score von 7,38 und zählt damit zu den Top-Arbeitgebern in der Versicherungsbranche.

Umfassende Angebote für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Bei der Auswahl eines Arbeitgebers achten immer mehr Bewerberinnen und Bewerber auf Kriterien wie Diversität und Inklusion, flexible Arbeitszeitgestaltung und Angebote für Gesundheit und Fitness. Zurich zählt bei diesen Themen zu den führenden Unternehmen in der Versicherungsbranche. Als erstes Unternehmen in Österreich wurde Zurich im Jahr 2016 von der internationalen Organisation EDGE für die Gleichstellung von Frauen und Männer zertifiziert. Neben freier Arbeitszeiteinteilung können Zurich-Mitarbeitende auch Heimarbeit vereinbaren. Das betriebliche Gesundheitsmanagement von Zurich ist mehrfach mit dem Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung ausgezeichnet.

Internationale Karrierechancen

Als Teil eines weltweit tätigen Versicherers bietet Zurich viele spannende Aufgaben, Weiterbildungsmöglichkeiten und internationale Perspektiven. Stürmer: „Beim Wort ‚Versicherung‘ denken viele an Berufe wie Kundenberater oder Versicherungsmathematiker. Wir haben aber noch ganz andere, spannende Berufsbilder zu bieten, zum Beispiel Projektmanager, Business Analysts und Requirement Engineers.“ Die unternehmenseigene Academy unterstützt die Mitarbeitenden mit maßgeschneiderten Bildungsangeboten und bereitet sie auf den nächsten Karriereschritt vor. Talente, die in anderen Ländern arbeiten wollen, haben bei Zurich gute Chancen, im Rahmen von internationalen Programmen Erfahrungen zu sammeln.

Über Zurich

Zurich Insurance Group (Zurich) ist eine führende Mehrspartenversicherung, die Dienstleistungen für Kunden in globalen und lokalen Märkten erbringt. Mit rund 54.000 Mitarbeitenden bietet Zurich eine umfassende Palette von Produkten und Dienstleistungen im Schaden- und Unfall- sowie im Lebensversicherungsbereich in über 210 Ländern und Gebieten. Zu ihren Kunden gehören Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz, wo sie 1872 gegründet wurde. Die Holdinggesellschaft, die Zurich Insurance Group AG (ZURN), ist an der SIX Swiss Exchange kotiert und verfügt über ein Level I American Depositary Receipt Programm (ZURVY), das außerbörslich an der OTCQX gehandelt wird. Weitere Informationen über Zurich sind verfügbar unter www.zurich.com.

Die Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft ist eine der führenden Versicherungen Österreichs. Als Kompositversicherer bietet Zurich Österreich eine breite Produktpalette im Bereich der Schaden-Unfall- und der Lebensversicherung, die vielfach ausgezeichnet wurde. Zu den rund 700.000 Kundinnen und Kunden zählen Einzelpersonen, kleine, mittlere und große Unternehmen sowie multinationale Konzerne. Zurich Österreich ist Arbeitgeber für rund 1.200 Mitarbeitende in allen Bundesländern. Das Unternehmen führt die Marke Zurich und die Direktmarke Zurich Connect.



