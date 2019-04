NÖ Landeskliniken-Holding startet Imagekampagne für den Pflegeberuf

Ob diplomierte Pflegekräfte, Pflegefachassistenten oder Pflegeassistenten – der Bedarf an Personal steigt

St. Pölten (OTS/NLK) - „Ziel der Kampagne ist ganz klar die Bewerbung für das breite Berufsfeld der Pflege. Ob diplomierte Pflegekräfte, Pflegefachassistenten oder Pflegeassistenten – der Bedarf an Personal steigt! Außerdem wollen wir das Image der Pflege im Allgemeinen heben. Denn es handelt sich hier um einen hochprofessionellen, modernen und spannenden Beruf“, betont LH-Stellvertreter Dr. Stephan Pernkopf.

Sozial-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister ergänzt: „Für uns ist die Sicherstellung von ausreichend qualifiziertem Pflege- und Betreuungspersonal in Niederösterreich ein zentraler Punkt und eine der größten Herausforderungen der Zukunft. Um weiterhin die beste Pflege- und Betreuungsversorgung in unserem Bundesland zu gewährleisten, haben wir in Niederösterreich eine Ausbildungs-Offensive im Pflegebereich mit zusätzlich 400 Plätzen im Jahr 2019 auf den Weg gebracht. In enger Zusammenarbeit mit dem AMS NÖ investieren wir seitens des Landes Niederösterreich rund 3,5 Millionen Euro. Ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesen Schritten einen wesentlichen Beitrag leisten, damit wir auch in Zukunft ausreichend Personal in diesem wertvollen Bereich zur Verfügung haben werden.“

„Wäre es leicht, könnten es alle. Du bist nicht Alle. Du fehlst!“ Mit diesem ungewöhnlichen Slogan wirbt die Pflegekampagne der NÖ Landeskliniken-Holding. Mit starken Bildern und verschiedenen Slogans wollen wir so die jungen Menschen ansprechen und sie auf den Pflegeberuf aufmerksam machen und sie dafür begeistern. Für Videoclips für die Social-Media-Kanäle gab es ein Casting und professionelle Drehs mit „echten“ Pflegekräften - von Schülerinnen und Schülern bis hin zu erfahrenen Profis. Außerdem sind wir ab sofort unter anderem auf Bahnhöfen mit City-Lights und Digilights vertreten, dazu mit Bahnhofsplakaten und mit Zugposter in den Nahverkehrs- und Schnellzügen in ganz Niederösterreich.

Das derzeitige Bild der Pflege stammt aus der Vergangenheit und entspricht nicht mehr der Realität. „Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben seit der Novelle zum Gesundheits- und Krankenpflegegesetz zusätzliche Kompetenzen und Aufgaben übernommen und die geänderten Berufsbilder fordern hohe Kompetenz von allen drei Berufsgruppen. Deshalb brauchen wir eine Imagepolitur, und die kann diese Kampagne leisten“, ergänzt PhDr. Michaela Gansch, MSc, Pflegedirektorin im Universitätsklinikum St. Pölten-Lilienfeld.

Um die Schülerinnen und Schüler bereits auch in der Ausbildungszeit zu unterstützen, hat das Land Niederösterreich schon im vergangenen Jahr mit Beginn 1. September 2018 ein Taschengeld auch für die Auszubildenden in der Pflegefachassistenz und der Pflegeassistenz beschlossen. Die Höhe des Taschengeldes beträgt im 1. Ausbildungsjahr (Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz, Diplomausbildung) 93,63 Euro netto pro Monat, im 2. Ausbildungsjahr (Pflegefachassistenz, Diplomausbildung) 186,59 Euro netto pro Monat und im 3. Ausbildungsjahr (Diplomausbildung) 258,23 € netto pro Monat.

Auf der Homepage www.pflege-helden.at sind alle Informationen rund um die Kampagne und Bewerbungsmöglichkeiten für die Ausbildung zu finden.

