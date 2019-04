Neue Auswertungs-Serie von willhaben und IMMOunited: Was sagt das Grundbuch?

Absolut: Die meisten Immobilien-Transaktionen in Graz, Feldkirch, Favoriten, Salzburg und Baden

Hochpreisigste Wohnung um ca. 4 Mio. € verkauft, höchste für ein Haus bezahlte Summe: 7 Mio. €

Größtes Grundstück wechselte mit 649.900 m2 in der Steiermark den Eigentümer

Mehr als 15.000 realisierte Transaktionen ausgewertet

Gemeinsam mit den Spezialisten von IMMOunited analysiert die Immobilienplattform willhaben ab sofort einmal im Quartal die spannendsten Transaktions-Infos des Landes. Die untersuchten Zahlen reichen von den meisten Transaktionen, über Top-Deals im Wohnbereich, den höchsten Transaktions-Summen, bis hin zu den größten Grundstücks-Verkäufen im ganzen Land. Die erste Auswertung erfolgt nun für das vierte Quartal 2018:

Was sagt das Grundbuch: Welche bemerkenswerten Details gab es im vierten Quartal 2018?

Bezirke: Die meisten Immobilien-Transaktionen im Quartal - absolut

Österreichweit

Graz

Feldkirch

Wien 10 – Favoriten

Salzburg

Baden

Bezirke: Die meisten Immobilien Transaktionen im Quartal - relativ pro Einwohner

Top 5 - Österreichweit

Feldkirch

Rust

Krems an der Donau (Stadt)

Graz (Stadt)

Wien 3 - Landstraße



Spitzenreiter-Bezirk in jedem Bundesland (Meiste Immobilien-Transaktionen relativ pro Einwohner)

Burgenland

Rust



Kärnten

Klagenfurt (Stadt)



Niederösterreich

Krems an der Donau (Stadt)

Oberösterreich

Gmunden

Salzburg

Zell am See

Steiermark

Graz

Tirol

Kitzbühel

Vorarlberg

Feldkirch

Wien

3. Bezirk - Landstraße

Bezirke: Die wenigsten Transaktionen im Quartal - relativ pro Einwohner

Tamsweg

Oberwart

Rohrbach

Reutte

Sankt Veit an der Glan

Wohnimmobilien: Die drei Top-Transaktionen im Quartal – nach Kaufpreis

Österreichweit

7 Mio. Ein Einfamilienhaus in Kitzbühel (Tirol)

6 Mio. Ein Einfamilienhaus in Kitzbühel (Tirol)

4,4 Mio. Ein Einfamilienhaus in Kitzbühel (Tirol)



Pro Bundesland (Bezirk)

Burgenland

0,7 Mio. Ein Einfamilienhaus in der Nähe des Neusiedlersees in Eisenstadt-Umgebung



Kärnten

4,1 Mio. Ein Einfamilienhaus am Wörthersee in Klagenfurt-Land



Niederösterreich

1,8 Mio. Ein Einfamilienhaus in Korneuburg

Oberösterreich

3,1 Mio. Eine Wohnung in Linz

Salzburg

2,7 Mio. Ein Einfamilienhaus in Zell am See

Steiermark

1,1 Mio. Wohnung in Graz Puntigam

Tirol

7 Mio. Ein Einfamilienhaus in Kitzbühel

Vorarlberg

2,1 Mio. Ein Einfamilienhaus in Feldkirch

Wien

4 Mio. Eine Dachgeschosswohnung in der Renngasse im 1. Bezirk

Die fünf größten Transaktionen des Quartals – nach Kaufpreis (netto / gesamtes Grundbuch)

Österreichweit

1. 90,6 Mio. Ein Bürogebäude samt Tiefgarage nähe Maria-Jakobi-Gasse (Wien)

2. 69,5 Mio. Ein Zinshaus am Heumarkt (Wien)

3. 60,75 Mio. Mehrere Objekte in einem Einkaufszentrum in Fohnsdorf (Steiermark)

4. 46,5 Mio. Ein Zinshaus in Graz nähe „Am Eisernen Tor“ (Steiermark)

5. 44,6 Mio. Ein Zinshausanteil nähe Kupferschmiedgasse (Wien)



Pro Bundesland

Burgenland

7,1 Mio. Ein Großgrundstück in der Landeshauptstadt Eisenstadt



Kärnten

9,3 Mio. Gebäude nähe Alter Platz in Klagenfurt



Niederösterreich

21,7 Mio. Ein Betriebsgebäude in Brunn am Gebirge

Oberösterreich

10,6 Mio. Eine Landwirtschaft inkl. Gebäude (Vierkanthof) und Wald im Bezirk Linz-Land

Salzburg

19,5 Mio. Ein Geschäftsgebäude unweit des Salzburger Flughafens

Steiermark

60,75 Mio. Mehrere Objekte in einem Einkaufszentrum in Fohnsdorf

Tirol

13 Mio. Geschäftsgebäudeanteile unweit der Amraserstraße in Innsbruck

Vorarlberg

9 Mio. Zwei aneinander angrenzende Gebäude in Dornbirn unweit der Kreuzgasse

Wien

90,6 Mio. Ein Bürogebäude samt Tiefgarage nähe Maria-Jakobi-Gasse

Die Top Grundstück-Deals des Quartals nach Fläche

Top 3 – Österreichweit



649.900 m2: Murtal (Steiermark)

595.086 m2: Deutschlandsberg (Steiermark)

307.303 m2: Villach Land (Kärnten)



Pro Bundesland (Bezirk)



Burgenland

174.952 m2 Oberpullendorf



Kärnten

307.303 m2 Villach Land



Niederösterreich

242.843 m2 Mistelbach



Oberösterreich

136.134 m2 Kirchdorf an der Krems



Salzburg

211.723 m2 Zell am See



Steiermark

649.900 m2 Murtal



Tirol

44.482 m2 Reutte



Vorarlberg

62.859 m2 Bregenz



Wien

18.685 m2 Wien Favoriten

Methodik

Um ein möglichst vollständiges und realistisches Abbild für den jeweiligen Zeitraum (1.10.2018 - 31.12.2018) sicher zu stellen, erfolgt die Grundbuch-Analyse stets nach Kaufvertragsdatum und ein Quartal weiter zurückliegend, um auch langwierigen Verbücherungs-Prozessen etc. entsprechend Rechnung zu tragen. Insgesamt wurden für die Quartalsinfo Q4 / 2018 rund 15.000 realisierte Transaktionen ausgewertet.

