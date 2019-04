Warum Sommerreifen? In erster Linie geht es immer um die Sicherheit!

Im Frühling sollten Sommerreifen montiert sein

Wien, (OTS) - Sommerreifen haben bei den bereits frühlingshaften Temperaturen den klaren Vorteil, dass durch den Einsatz einer härteren Gummimischung Profile ermöglicht werden, die nicht nur für kurze Bremswege sorgen, sondern auch bei Regenwetter eine raschere Wasserableitung erlauben. In der warmen Jahreszeit weiterhin mit Winterreifen zu fahren bringt eine Menge Nachteile. Neben dem höheren Reifenverschleiß durch die weichere Gummimischung von Winterreifen wird auch der Bremsweg gefährlich verlängert. Zusätzlich steigt auch der Kraftstoffverbrauch durch den höheren Rollwiderstand der Winterreifen. Winterreifen sind produziert, um bei tiefen Temperaturen, Schnee und Eis den nötigen Grip für sicheres Fahren aufzubauen. Reifen sind ein High-Tech-Produkt. Die Fahrzeuge werden zwar immer intelligenter, aber die Reifen sind nach wie vor die einzige Verbindung zur Straße und alleine deswegen erklärt sich die Wichtigkeit. Jede Witterung bringt spezielle Bedürfnisse mit sich, Sommer- und Winterreifen müssen dementsprechend darauf reagieren. Robert Dworczak, Leitung Technischer Kundendienst Reifen bei Semperit: „Sommerreifen haben in allen Bereichen klare Vorteile. Am Beispiel des Bremsweges bei einer Vollbremsung mit Tempo 100. Ein Fahrzeug mit Winterbereifung fährt mit einer Geschwindigkeit von 37 km/h an dem bereits stehenden sommerbereiften Fahrzeug vorbei und kommt erst nach weiteren 6 Meter zum Stillstand. Jeder Meter zu viel Bremsweg kann das Leben verändern". Reifen bringen die ganzen Wunderwaffen der Fahrzeugindustrie auf den Boden, um eben die Sicherheit gewährleisten zu können.

Semperit ist eine Reifenmarke der Continental AG.

Continental entwickelt wegweisende Technologien und Dienste für die nachhaltige und vernetzte Mobilität der Menschen und ihrer Güter. Das 1871 gegründete Technologieunternehmen bietet sichere, effiziente, intelligente und erschwingliche Lösungen für Fahrzeuge, Maschinen, Verkehr und Transport. Continental erzielte 2018 einen vorläufigen Umsatz von etwa 44,4 Milliarden Euro und beschäftigt aktuell rund 244.000 Mitarbeiter in 61 Ländern und Märkten.

Die Division Reifen verfügt über 24 Produktions- und Entwicklungsstandorte weltweit. Die Division ist einer der führenden Reifenhersteller und erzielte im Geschäftsjahr 2017 mit rund 54.000 Mitarbeitern einen Umsatz in Höhe von 11,3 Milliarden Euro. Continental ist einer der Technologieführer im Bereich der Reifenproduktion und bietet eine breite Produktpalette für Personenkraftwagen, Nutzfahrzeuge und Zweiräder an. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung & Entwicklung leistet Continental einen wichtigen Beitrag zu sicherer, wirtschaftlicher und ökologisch effizienter Mobilität. Das Portfolio der Division Reifen umfasst Dienstleistungen für den Reifenhandel und für Flottenanwendungen sowie digitale Managementsysteme für Nutzfahrzeugreifen.

Rückfragen & Kontakt:

Wolfgang Vordermayer / Leitung Communications / PR / Semperit Reifen GmbH

Tel.: +43 2236 4040 2617 / Mobil: +43 676 3193500

E-Mail: wolfgang.vordermayer @ conti.de