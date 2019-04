AVISO - 16.10., 10 Uhr: Pressegespräch mit Ocasio-Cortez-Berater Bernal zum „Green New Deal“ der Sozialistischen Jugend

mit Julia Herr, Andrés Bernal, Klimaforscherin Helga Kromp-Kolb und Dirk Ehnts

Wien (OTS) - Für ihre Forderung nach einem „Green New Deal“ für Österreich holt sich SJ-Vorsitzende Julia Herr Unterstützung aus den USA, wo Kongressabgeordnete Alexandria Oacasio-Cortez den Green New Deal populär gemacht hat. Andrés Bernal hat am Green New Deal-Papier in den USA mitgewirkt. „Wollen wir die Klimakatastrophe noch verhindern, müssen wir in den nächsten Jahren unsere Wirtschaft grundlegend verändern. Dafür braucht es einen ambitionierten Plan mit konkreten Maßnahmen“, erklärt Herr, die bei der kommenden EU-Wahl mit einer Vorzugsstimmenkampagne ins Europaparlament einziehen will. Im Rahmen einer SPÖ-Arbeitsgruppe, welche Herr leitet, wird das Papier zum „Green New Deal für Österreich“ weiter ausgearbeitet. „Mir ist wichtig, das in einem breiten Prozess ExpertInnen und AktivistInnen eingebunden sind“, so Herr.



Gäste:



Julia Herr ist Vorsitzende der Sozialistischen Jugend Österreich und kandidiert bei der kommenden EU-Wahl auf Platz 6 der SPÖ-Liste. Mit ihrer Vorzugsstimmen-Kampagne „Wach auf Europa!“ will sie ins Europaparlament einziehen.



Andrés Bernal hat Alexandria Ocasio-Cortez in Fragen des Klimaschutzes und der Umweltpolitik beraten und am „Green New Deal" entscheidend mitgewirkt.



Helga Kromp-Kolb ist renommierte Klimaforscherin und setzt sich mit der Klimaerhitzung und möglichen Gegenmaßnahmen auseinander.



Dirk Ehnts ist Ökonom und war maßgeblich an der Ausarbeitung des „Green New Deal für Österreich“ beteiligt.



Zeit: 16.04, Dienstag, 10 Uhr

Ort: Café Einstein

Um Voranmeldung wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt:

Sozialistische Jugend Österreich

Radovan Baloun

SJ-Pressesprecher

+43 664 / 541 70 80

office @ sjoe.at

www.sjoe.at