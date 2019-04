TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Wien



Kalender der Aktivitäten der Mitglieder der EU-Kommission





Montag, 15.4.2019

- Brüssel: Pressekonferenz mit Vizepräsident Timmermans

Thema: Mitteilung „Bessere Rechtsetzung“

Zeit: 12:00 Uhr

- Brüssel: Kommissionspräsident Juncker empfängt Joseph Daul, Vorsitzender der Europäischen Volkspartei (EVP), und Manfred Weber, Vorsitzender der EVP-Fraktion

Zeit: 17:30 Uhr

- Wien: Europa : DIALOG mit Claudia Gamon (NEOS) (link is external)

Zeit: 18:00 Uhr

Online-Anmeldung ist erforderlich unter: https://www.europadialog.eu/termine/ (link is external)

Diese Veranstaltung wird auch als Livestream (link is external) übertragen.

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Weitere Informationen

- Brüssel: Erweiterungskommissar Hahn empfängt kosovarischen Präsidenten Hashim Thaci

- Brüssel: Vizepräsident Timmermans trifft Bundeskanzler a. D. Werner Faymann

- Brüssel: Wettbewerbskommissarin Vestager empfängt Gerald Lonauer, Leiter des EU-Verbindungsbüros Oberösterreich

Dienstag, 16.4.2019

- Straßburg: Kommissionspräsident Juncker spricht vor Plenum des Europäischen Parlament über den Brexit

Zeit: 09:00 Uhr

- Straßburg: Kommissionspräsident Juncker empfängt Mitglieder der Brexit-Lenkungsgruppe des Europäischen Parlaments, Guy Verhofstadt, Elmar Brok und Roberto Gualtieri

Zeit: 11:00 Uhr

- Straßburg: Kommissionpräsident Juncker bei der wöchentlichen Kommissionssitzung

Bericht für die Presse: Zusammenfassung der Kommissionssitzung durch Sozialkommissarin Thyssen

Thema: Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit in der Sozialpolitik

Zeit: 15:30 Uhr

Mittwoch, 17.4.2019

- Straßburg: Kommissionspräsident Juncker und lettischer Ministerpräsident Krišjānis Kariņš bei Debatte über die Zukunft Europas im Europäischen Parlament

Zeit: 10:00 Uhr

