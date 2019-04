ATV-Frage der Woche: 56 Prozent der ÖsterreicherInnen finden Gesellschaft politisch nach rechts gerückt

ATV Aktuell: Die Woche am Sonntag, 14. April, 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - ATV-Umfrage der Woche: Seit der Flüchtlingsbewegung im Sommer 2015 wird darüber diskutiert, ob sich die Menschen in Österreich verändert haben: die Mehrheit der österreichischen Bevölkerung ist der Ansicht, dass die Gesellschaft nach rechts gegangen ist. Außerdem in der Sendung: Die Beziehung zwischen den Identitären, das damit einhergehende Identitätsproblem der FPÖ und das Duell Grün vs. Grün.

TV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek diskutieren am Sonntag um 22.20 Uhr bei ATV über die Versuche der FPÖ, sich von den Identitären zu distanzieren. Zudem steht das Match Grün gegen Alt-Grün auf der Agenda. Denn Johannes Voggenhuber, der von der Liste Jetzt unterstützte Kandidat, lädt nahezu zeitgleich wie Grünen-Chef Werner Kogler zu einem EU-Wahlkampf-Termin.

Weiteres Thema in der Sendung ist die politische Stellung der österreichischen Gesellschaft. So wurden in einer von Peter Hajek durchgeführten Umfrage 800 ÖsterreicherInnen befragt, ob sich Österreich und seine Menschen seit Sommer 2015 und der damaligen Flüchtlingsbewegung verändert hat. 56 Prozent der Befragten sind der Meinung, dass die österreichische Gesellschaft politisch klar nach rechts gegangen ist. 24 Prozent finden, dass sich die Gesellschaft politisch kaum verändert hat. 8 Prozent sind der Auffassung, dass die Gesellschaft nach links gegangen ist.



Peter Hajeks Expertenmeinung dazu lautet: „Das Ergebnis ist insofern überraschend, da auch die WählerInnen von ÖVP und FPÖ mehrheitlich der Meinung sind, die Gesellschaft habe sich klar nach rechts entwickelt – was auch im Sinne der konservativen Wähler sein dürfte.“

Am Ende werden wieder Top und Flop der politischen Woche gekürt.

