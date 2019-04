BMI: Goldgruber bei „Österreichischem Sicherheitspreis 2019“

Österreichischer Sicherheitspreis 2019 am 11. April 2019 in Eisenstadt verliehen

Wien (OTS) - „Sicherheit geht jeden etwas an, deshalb ist es wichtig, dass Menschen vor den Vorhang geholt werden, die für die Sicherheit in Österreich einen wesentlichen Beitrag leisten“, sagte Peter Goldgruber, Generalsekretär im Innenministerium, bei der Verleihung des „Österreichischen Sicherheitspreises“ am 11. April 2019 in Eisenstadt im Burgenland. „Ich gratuliere allen Gewinnerinnen und Gewinnern zum ‚Österreichischen Sicherheitspreis 2019‘.“



Es sei erfreulich, ergänzte Goldgruber, dass auch dieses Jahr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Innenressorts bei der Verleihung des Sicherheitspreises ganz vorne mitmischen. Die Initiative „GEMEINSAM.SICHER mit SPAR“ schaffte es unter die „Top Drei“ in der Kategorie „Sicherheitspartnerschaft“. Bereits im Dezember 2017 wurde diese Initiative, eine Kooperation zwischen dem Bundesministerium für Inneres und der österreichischen Supermarktkette SPAR, gestartet. Ziel des Projekts ist die Verbesserung der Kriminalitätsprävention in SPAR-Filialen, um die Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie Kundinnen und Kunden auch weiterhin gewährleisten zu können. „GEMEINSAM.SICHER mit SPAR“ wird auch 2019 weitergeführt.



Acht Kategorien und ihre Sieger



Der Sicherheitspreis wurde verliehen in den Kategorien „Sicherheitsprävention (Städtebund Wien, Helfer Wiens „Ich kann Leben retten“), Kommunale Sicherheit – Stadt (Städtebund Graz, „Heimwegtelefon“), Kommunale Sicherheit – Gemeinde (Polizei Kärnten, „Notschlafstelle“), Sicherheitspartnerschaft (Rotes Kreuz Burgenland, „SOS Krisenteam“), Landessicherheit Burgenland (Samariterbund Burgenland „Alexander Schermann“), Krone Sicherheitsheld („Leckerlis für Lawinenhund“ – Tirol), ORF Rettungsaktion („Nachbarinnen retten Frau und ihren Arm“ – Oberösterreich) sowie Lebenswerk um die Sicherheit (Dr. Ernst Geiger, Polizei Wien).



Der Österreichische Sicherheitspreis wurde 2017 ins Leben gerufen. Er zeichnet Blaulichtorganisationen und Freiwilligenarbeit aus.

Rückfragen & Kontakt:

Bundesministerium für Inneres

Abteilung Kommunikation

Referat Pressestelle

+43-(0)1-53 126-2488

pressestelle @ bmi.gv.at

www.bmi.gv.at